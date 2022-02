La "Porta della Puglia", la troupe di Linea Verde a Chieuti

CHIEUTI. Nella mattinata di ieri, venerdì 18 febbraio, la troupe televisiva di Linea Verde, il famoso programma di Rai 1 che racconta l’agricoltura e i territori italiani con le loro eccellenze, ha visitato Chieuti per un servizio sul territorio e sulla tradizionale “Corsa dei carri” o “Carrese” legata al culto del santo patrono, San Giorgio Martire.

Le riprese hanno avuto inizio nella stalla del carro “La Cittadella” dove, con la partecipazione di tutti i membri dei quattro carri, si è narrata la quotidianità di questa tradizione, come la cura per i buoi e i cavalli, ma soprattutto si è narrato di quel senso di fratellanza, che lega i componenti dei carri, sottolineando l’importante ruolo di aggregazione sociale, che questa tradizione svolge nel contesto cittadino. Le riprese sono poi continuate sulla strada del percorso della Carrese, dove è stata simulata la partenza del carro. Il tutto si è concluso nella piazzetta Skanderberg, dove la troupe Rai, ha potuto degustare piatti e prodotti tipici locali.

Questo servizio darà una visibilità in più alla cittadina di Chieuti denominata anche “Porta della Puglia”. Molto soddisfatto il sindaco Diego Iacono che dichiara quanto segue: “Questo servizio TV ha una grande importanza per la nostra comunità e il nostro territorio. Dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia, c’è voglia di riprendere in mano le nostre vite e le nostre abitudini, e certamente la festa di San Giorgio e la Carrese sono linfa vitale per il nostro territorio.

Grazie a Linea verde e alla Rai, Chieuti aprirà le porte e farà conoscere i suoi paesaggi, la sua storia e il suo folklore. Un importante vetrina di cui siamo molto orgogliosi”.

