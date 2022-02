Rimossi rifiuti pericolosi dopo segnalazione 5S: “Vi terremo aggiornati su altre questioni”

TERMOLI. “Nei giorni scorsi siamo intervenuti sulla questione inerente i rifiuti raccolti sul litorale Nord di Termoli ed in particolare sul ritrovamento di reti pericolose per la fauna. Puntuale è arrivato il riscontro della Capitaneria di Porto che nel ringraziarci per la segnalazione ha garantito una tempestiva attività di intervento. Anche il Dirigente del Comune di Termoli Gianfranco Bove ha riscontrato altra nostra segnalazione inerente il canale di scolo di via Pertini. Il dirigente in merito alla cunetta riferisce che si è attivato per la pulizia; sul passaggio pedonale dopo un ulteriore scambio epistolare ha riferito che valuterà l'ipotesi di conservazione del passaggio pedonale all'esito delle verifiche tecniche. Ci e vi terremo aggiornati sulla materiale esecuzione degli interventi garantiti”. Lo scrive la consigliere del MoVimento Cinque Stelle in consiglio comunale Daniela Decaro.