Un anno senza l’indimenticabile Carminuccio e le sue battute

TERMOLI. Caro fratello, carissimo amico mio, ma di tutti, Carminuccio “U’ Pillitre“. Ieri è passato il primo anno senza la tua imponente e simpaticissima presenza che riusciva sempre a tenerci compagnia e a farci scappare un sorriso anche quando eravamo giù di morale.

Abbiamo volutamente aspettare che passassero le 24 ore da questo triste anniversario quando quel bruttissimo 18 Febbraio 2021 ci piombò, tra l’incredulità e la disperazione, la tristissima notizia della tua scomparsa per colpa di questo maledettissimo Covid. Abbiamo pensato che era più giusto lasciarti ricordare, prima di noi, da chi questa tua assenza assordante la sta soffrendo ancora oggi come se fosse appena accaduta, ovvero la tua cara e dolce moglie Isabella, i tuoi splendidi figli Fabio, che ha ripreso tutto di te soprattutto la simpatia empatica, e la bellissima Veronica che probabilmente, anzi senza il probabilmente, è quella che non si rassegnerà tanto presto alla tua assenza.

Oggi lo voglio fare io e gli amici di Termolionline che ti hanno sempre voluto bene e stimato per il personaggio che eri, tutto nature. Di te potrei raccontare migliaia di aneddoti, visto che siamo cresciuti assieme, porta a porta, nel borgo nella mitica Via Pustierla. Io leggermente più grande di te, e tu che riuscivi a farmi ridere ed insegnarmi tante cose. Poi le vicissitudini della vita ci hanno allontanati fisicamente, ma la stima e l’amicizia sono rimaste cementate nel tempo. Ci siamo ritrovati dopo il mio ritorno da Milano e il calcio locale ci ha riavvicinati come quando eravamo scugnizzi del borgo vecchio.

Quante giornate assieme, quante risate tra calcio, radio e goliardate. Le tue barzellette che, come le sapevi raccontare tu nessuno mai e, anche se le straconoscevi, erano sempre belle e ci facevano ridere da farci male le mandibole. Il tuo modo di fare, quando hai fatto il presidente del Petacciato e sei riuscito a diventare un personaggio pubblico a livello nazionale pur non vincendo mai. Le prime pagine della Gazzetta dello Sport, i telegiornali sulle reti Mediaset, i programmi su Rai Tre nazionale e persino Moratti, il presidente dell’Inter del triplete, ha voluto conoscerti e farti i complimenti per come intendevi il gioco del calcio.

Eri davvero diventato un numero uno. Sei stato il primo a inventare il terzo tempo nel calcio , con un senso di ospitalità che era riconosciuto da tutti: ovunque andassi con la tua squadra venivi accolto con entusiasmo e calore. Come possiamo oggi, ad un anno dalla tua scomparsa, rassegnarci noi, assieme ai moltissimi che ti hanno conosciuto, alla tua assenza? Persino quel giorno in cui non ti sentivi bene ed eri andato a fare il tampone, che successivamente avrebbe dato esito positivo.

Da lì iniziava il tuo calvario: eri riuscito a mettere sottosopra l’ambulatorio con la tua verve umoristica e questa cosa l’abbiamo scoperta successivamente tramite un video diffuso dopo la tua morte che ci ha davvero traumatizzati e, soprattutto, a chi quel giorno era con te nell’ambulatorio.

Ecco perché non è possibile rassegnarci al fatto che oggi non possiamo vederci più, il non poter venire al tuo studio a farti una intervista, prenderci un caffè assieme e ridere di gusto alle tue tantissime battute. L’unica cosa che ci potrebbe consolare è che adesso, da un anno a questa parte, potrai far divertire tutti gli amici che hai ritrovato lassù. Anche gli Angeli del Paradiso con te non si annoieranno mai, hai portato anche tra loro U’ Pillitre, un nome una garanzia di dolcezza e amore per il prossimo e di sano divertimento.

Ciao Fratello amico mio: è difficile, ma cercheremo di farcene una ragione. Un bacio e una preghiera a te e un forte abbraccio alla tua bellissima famiglia.

Galleria fotografica