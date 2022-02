Bit Milano, Aast dirama avviso e manifestazione interesse per aziende

TERMOLI. La Regione Molise, come annunciato dall’Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano incaricando della gestione dell’evento l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.

Nell’ambito di tale iniziativa, l’Aast ha predisposto una manifestazione di interesse dedicata alle aziende del territorio, interessate a partecipare alla Bit, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile prossimo. Il regolamento ufficiale della Bit prevede per gli operatori economici iscritti al registro delle imprese operanti in ambito turistico, la possibilità di partecipare facendo pervenire una manifestazione di interesse. L’avviso pubblico si riferisce a realtà produttive del Molise, iscritte alla Camera di Commercio, Registro delle imprese che potranno partecipare ad incontri che si svolgeranno nello stand della Regione Molise alla Bit con operatori nazionali e stranieri con cui si potranno avere dei contatti e riunioni.

Si tratta di un’opportunità importante non solo per il territorio regionale ma anche per tutte le ditte che vi operano investendo risorse ed energie quotidiane.

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad un’apposita Commissione che includerà i membri della Regione Molise, Assessorato regionale al Turismo e Cultura e dell’Aast. La stessa Commissione provvederà ad ammettere la candidatura dopo aver verificato i requisiti necessari all’ammissione.

La Borsa del Turismo è una “vetrina” di rilievo e una “chance” in più per il turismo locale e l’intero comparto economico che ruota attorno grazie alla presenza di buyers e sellers internazionali, tour-operator, enti pubblici e privati, aziende nazionali e straniere e molto altro.

Le imprese interessate a partecipare potranno inviare la propria manifestazione di interesse alla pec dell’Aast che cura la partecipazione della Regione Molise alla Bit di Milano: info@pec.termoli.net entro e non oltre il 26 febbraio prossimo, alle ore 12:00.