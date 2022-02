Un sabato a fare plogging: attività fisica a caccia di rifiuti sulla spiaggia

TERMOLI. Una giornata trascorsa a fare plogging sulla spiaggia di Termoli, nel tratto del litorale Nord lontano dai lidi balneari, quello che arriva al cosiddetto grattacielo.

Ma cos’è il plogging? Il termine è stato usato dal presidente dell’associazione ecologista Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, davvero irrefrenabile.

La pratica, che abbina attività fisica e volontaristica, attraverso la raccolta dei rifiuti, ha permesso di camminare raccogliendo in appena 100 metri di arenile oltre 300 reste, piccole e grandi, colorate nel modo più disparato.

Insomma, se è vero che partirà finalmente il progetto Sea Cleaners, che permetterà alla flottiglia pescherecci molisana di non rigettare più i rifiuti che finiscono nelle reti in mare, ma di avviarli a smaltimento, c’è da rincorrere anche l’altra metà della mela, ossia i comportamenti virtuosi per evitare che questi accessori da pesca di plastica finiscano in acqua e poi sulla costa.

Purtroppo, non solo di reste si tratta la scoperta dell’immondizia sulla sabbia, ma divani, lavatrici e inerti, scarti edili.

Infine, cestini ricolmi di rifiuti e mai svuotati.

Per tornare all’origine del plogging, nato nella civilissima Svezia (il vero senso civico scandinavo dovrebbe essere sempre preso a modello), è una nuova tendenza eco-friendly che consiste appunto nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all'aria aperta (fonte www.my-personaltrainer.it).

«L'idea alla base è quella che ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l'allenamento, per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Chi vi partecipa, infatti, scende in strada munito di sacchi della spazzatura per raccogliere i rifiuti che incontra durante la sessione di fitness.

Il termine plogging è la perfetta unione della parola svedese plocka upp (raccogliere) e dell'inglese jogging e ad inventarla dando vita al trend è stato Erik Ahlström che nel 2016 prima di trasferirsi in una città diversa rispetto a quella in cui risiedeva decise di ripulire l'area nella quale solitamente di allenava».

Galleria fotografica