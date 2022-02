Ospedale San Timoteo, Toma: «Dateci fiducia, al lavoro per risolvere le questioni aperte»

Toma su ospedale San Timoteo e Pronto soccorso

TERMOLI. Emodinamica e Pronto soccorso sono nodi scorsoi per la sanità bassomolisana, visto che da una parte non si riesce a uscire dall’emergenza dettata dalla carenza di personale, e la conseguenza inattività sempre più estesa, dall’altra l’ormai prossimo trasferimento del primario Nicola Rocchia, vincitore del concorso per l’Hub Cardarelli, hanno provocato ulteriori interrogativi.

Toma alla richiesta di un segnale concreto di impegno ha così risposto: «Il segnale sul San Timoteo lo abbiamo dato e ne daremo altri. Il principale segnale sull’ospedale è l’investimento di 14 milioni di euro che stiamo per programmare, per rafforzare e rendere il San Timoteo più sicuro e sostenibile. Io chiedo fiducia ai cittadini di Termoli, ai cittadini molisani, di non ascoltare i corvi che sorvolano queste notizie e che le diffondono. Quello di Termoli è un ospedale che nell’ambito della sanità molisana per noi è fondamentale, importantissimo.

Dobbiamo però programmare nella maniera giusta». Incalzato sulle chiusure di Emodinamica, il commissario ad acta ha precisato: «Questo non dipende dalla volontà di non rafforzare il reparto. Questo dipende dal fatto che non abbiamo la disponibilità sufficiente di medici, emodinamisti in particolare. Stiamo facendo i concorsi, la Asrem sta facendo i concorsi a tempo indeterminato e io penso che nel tempo questa insufficienza di emodinamisti verrà colmata». Infine, proprio la questione Rocchia. «Quel concorso a cui ha partecipato l’eccellente e ottimo Nicola Rocchia ha mostrato che ci sono alte professionalità anche molisane, molto preparate in materia di Pronto soccorso. E non è detto che abbiamo risolto anche il problema, che ancora non c’è, ma ci potrebbe essere, del Pronto soccorso di Termoli».