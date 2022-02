Disturbi psicologici post pandemia: la proposta di legge presentata da Facciolla

TERMOLI. Si parla molto del cosiddetto bonus psicologico a livello nazionale e anche sui vari territori. Tempo fa pubblicammo un appello della presidente dell'ordine degli Psicologi, Alessandra Ruberto.

Oggi è il segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, che ha approntato una proposta di legge.

«I dati parlano chiaro: la pandemia Covid sta lasciando dietro di sé una lunga scia di disagio mentale. Le condizioni di forte stress psicofisico hanno generato un incredibile aumento di casi di depressione e disturbi d’ansia; purtroppo molte delle persone affette da questi disturbi sono i più giovani, gli adolescenti. Ben venga quindi il bonus psicologico previsto dallo Stato ma occorre fare di più, bisogna potenziare il nostro modello integrato di presa in carico, incentrando la nostra azione sulla promozione del benessere mentale. Ecco perché ho depositato la proposta di legge regionale “Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base” per garantire ai cittadini molisani un potenziamento dei servizi volti alla tutela della salute mentale. Nella proposta di legge abbiamo voluto dare un ruolo centrale agli psicologi che avrebbero una funzione di prima risposta e filtro: dovrebbero operare in stretta collaborazione con i medici di base ed i pediatri per poter individuare, il prima possibile, eventuali patologie e indirizzare i pazienti verso cure specialistiche. Tutto questo andrebbe a potenziare il sistema di medicina del territorio e garantirebbe ai molisani un servizio imprescindibile, quello della prevenzione e del benessere mentale».