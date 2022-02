Eolico nel basso Molise, Confagricoltura: «I Ministeri sono in disaccordo»

BASSO MOLISE. Presa di posizione di Confagricoltura, con la presidente molisana Maria Concetta Raimondo. Nel mirino dell’associazione di categoria i progetti riguardanti i comprensori di Campomarino e San Martino in Pensilis.

«A distanza di poco più di sei mesi dall’ultima discussione in tema di impianti eolici sul territorio del basso Molise, ci ritroviamo a dover portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, nuovamente, la questione di incompatibilità degli stessi con la vocazione tipica territoriale. Ci spostiamo solo di pochi chilometri, da Campomarino a San Martino in Pensilis, ma la nostra opinione non può essere diversa da quanto già sostenuto: non possiamo piegarci a logiche speculative in territori a forte vocazione agricola, dove esistono imprese che ogni giorno lavorano per la valorizzazione dei prodotti e del territorio. Come già dichiarato in precedenza la nostra non è una posizione ideologica, non siamo contrari alle energie rinnovabili, purché le stesse siano funzionali a sostenere il reddito degli agricoltori e siano di dimensioni tali da essere compatibili con l’attività agricola. È necessaria però una corretta pianificazione a livello territoriale e regionale, per evitare che si vada a gravare troppo su aree altamente produttive, pianificazione che deve necessariamente preservare l’attività agricola, strettamente legata all’ospitalità, al turismo, alla tutela della biodiversità.

La normativa nazionale, pone vincoli a difesa del territorio molto generici, quali ad esempio la presenza di aree protette o siti archeologici in senso stretto, pertanto in regioni come il Molise, dove manca un regolamento attuativo del Pear, le società private hanno ampi margini di azione. Fortunatamente, nel caso di specie abbiamo pareri discordanti tra i due Ministeri coinvolti, favorevole quello del Ministero della transizione ecologica, contrario quello del Ministero della Cultura; questo gioca a nostro favore in termini di tempo a disposizione per poter porre in essere ogni azione volta a bloccare la realizzazione del progetto. Ricordiamo che gli impianti eolici non hanno solo un impatto importante sul consumo di suolo sottratto alle attività agricole, essi interferiscono su ogni altro aspetto naturale e antropologico. Dovremmo analizzare l’impatto immediato sulle singole componenti naturali (avifauna, flora) nonché il cambiamento più esteso e a lungo termine che potrebbe scaturire dalla generazione di rumore e campi magnetici, proseguendo con le ricadute non meno importanti in termini di immagine ed economiche legate all’aspetto paesaggistico e turistico (da anni i flussi turistici mostrano un particolare interesse verso la riscoperta di aree rurali correlate ad un turismo esperienziale).

Naturalmente tali valutazioni sono assolutamente soggettive, dimostrazione ne è il fatto che abbiamo pareri diversi dei due Ministeri competenti, pertanto è fondamentale individuare dei limiti invalicabili in termini di autorizzazioni all’interno della normativa regionale, l’unica che può tener conto delle sfumature più sottili di un territorio, ma allo stesso tempo imprescindibili per la tutela e valorizzazione dello stesso e di conseguenza di ogni attività antropologica connessa. La transizione ecologica è un’occasione da non perdere ma solo se si sceglierà di favorire le rinnovabili integrate, promuovendo investimenti virtuosi per le comunità che vivono, lavorano e custodiscono quotidianamente il nostro territorio».