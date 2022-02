Quartiere Sant'Alfonso, i nuovi progetti del comitato

TERMOLI. Incontro con gli esponenti del comitato Sant’Alfonso. Sabato scorso, nel pomeriggio, sono state illustrate le prossime iniziative del quartiere che si terranno dopo carnevale.

Nei locali della sede dell’associazione di volontariato Sae 112 si è tenuto l’incontro con gli esponenti del comitato Sant’Alfonso. I membri del comitato hanno illustrato i prossimi eventi -ricorderemo il mercatino vintage nell’ex mercato di via Polonia lo scorso dicembre- poi la pandemia che ha nuovamente fermato gli eventi invernali. È per questo motivo che il comitato si è rivolto alla nostra testata giornalistica per evidenziare che il Covid non ha fermato il loro lavoro, anzi ha fatto maturare la possibilità di altre iniziative per valorizzare il quartiere.

Gianfranco Cannarsa presidente del comitato Sant’Alfonso ha spiegato che i prossimi eventi -patrocinati dal comune di Termoli- sono già in programma. Ha ringraziato anche l’assessore Michele Barile per la disponibilità.

Tra i futuri eventi ci saranno nuovamente altri mercatini dell’antiquariato -così come avviene in tante altre città italiane- ma anche un mercato mensile di fiori, appuntamento proposto da Luciano Paduano -nuovo segretario del comitato Sant’Alfonso- che coinvolgerebbe anche i commercianti del luogo.

Ma anche e forse l’evento più importante lo “street food” coniugando l’elemento territoriale -grazie ai prodotti tipici della nostra terra- e l’elemento nazionale, poiché lo street food si tiene in oltre 140 località d’Italia.

Quest’ultimo evento sarà inserito nel calendario dell’estate termolese 2022. L’evento “street food” è un evento di rinascita, che si svolge anche in altre città italiane.

Sono state proposte anche iniziative per i bambini nel quartiere e saranno valutate anche iniziative per dare possibilità ai più piccini.

Lo scopo è cercare di ripopolare il quartiere con una ventata di freschezza, grazie alle tante iniziative che avverranno nelle prossime settimane.