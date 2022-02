I miliardi del Pnrr e la zuffa tra le Regioni

Ne 'I promessi sposi' Manzoni tacconta che i capponi di Renzo Tramaglino "si ingegnavano a beccarsi l'un con l'altro, come accade troppo sovente tra compagni di sventura". Un modo come un altro con cui don Lisander descrive un'inutile zuffa tra disperati destinati ad una comune sconfitta. Nella sostanza, le 'beccate' tra esponenti regionali del Nord e del Sud (in ordine alla destinazione dei 200 miliardi del Pnrr, di cui circa 1/3 riservato a Regioni, Comuni e Città metropolitane), non porta da alcuna parte. La regola stabilisce che, dei 66, 20 saranno assegnati al Sud. Ma i politici del Nord, per avere sostenuto che il danaro pubblico potrebbe finire nelle grìnfie delle Mafie per il tràmite della politica locale, sono accusati di "finta solidarietà per il Meridione". Il Sindaco di Milano Sala, per esempio, in ogni bando, insiste con un 'leit-motiv': se le Regioni del Sud non spendono, il danaro dev'essere dirottato al Nord. La pretesa, peraltro, rimarrebbe giustificata ove si pensi ai fondi europei non spesi nel Mezzogiorno, poi dirottati ai Polacchi, che ci hanno costruito le loro autostrade. Ed ecco che ritorniamo al Manzoni. La circostanza dovrebbe suggerire agli Italiani di non fare come i capponi di Renzo quanto piuttosto di studiare la soluzione buona per tutti.

Tra il 2000 ed il 2020, l'Italia ha ricevuto da Bruxelles 92,5 miliardi di euro come fondi di coesione. Se si aggiungono i cofinanziamenti sborsati dagli enti locali e dallo Stato, il totale arriva a 300 miliardi di euro, spesi per colmare il divario rispetto alle regioni europee più ricche. Ma il risultato ha dell'incredibile, tanto è sconfortante: nel periodo 2000-2019, 16 Regioni italiane su 20 hanno registrato un tasso di crescita del pil 'pro capite' inferiore allo 0%. Soltanto la Grecia ha avuto un risultato peggiore, su cui - peraltro - influì il 'default' del suo bilancio sovrano. Dal canto suo l'Italia ha indossato la maglia nera d'Europa, superata persino dai Paesi dell'Est, abili nel recuperare i fondi Ue. Solo tre regioni tricolore hanno registrato una crescita del pil pro-capite (tra lo 0 e lo 0,5%): si tratta di Lombardia, Emilia-Romagna e Basilicata. Ad esse si è aggiunta la provincia autonoma di Bolzano (con una lievitazione tra lo 0,5 e lo 0,75%). Quella di Trento si è allineata alle succitate 16 con un tasso di crescita negativo. Una relazione Ue ha precisato che, in termini assoluti, il pil dell'Italia nel periodo 2000-2019 è salito da 1.200 a 1.770 miliardi. Ma il pil pro-capite, a prezzi costanti (depurato dall'inflazione), pari a 27.950 euro nel 2001, è calato a 27.210 euro nel 2019.

A conti fatti, sarebbero stati bruciati 92,5 miliardi Ue in 20 anni per ottenere una crescita '0' nelle 16 Regioni, e di poco superiore a '0' nelle restanti 4. Il rischio che i miliardi del Pnrr facciano la stessa fine (soprattutto i 66 destinati agli investimenti, gestiti direttamente dagli enti locali), nessuno è in grado di escludere. Perciò, dopo l'entusiasmo iniziale, sta subentrando un certo scettiscismo perfino tra gli imprenditori privati. E c'è qualcuno che ha rilevato come, nel Mezzogiorno, manchino 15mila lavoratori professionalmente in grado di avviare e di monitorare i progetti Pnrr. Così è facile predire che i Comuni (senza ingegneri, geometri, architetti, avvocati ed economisti) mai potranno concludere i bandi e le procedure previste, se non oltrepassando i tempi stabiliti. Da qui il timore che i fondi Pnrr li acquisiranno il Sala ed il Nord d'Italia, grazie alla clausoletta, richiamata 'ab initio', che è simile a quella che permise di deviare in Polonia quegli altri miliardi originariamente destinati al Sud. Il finale appare incerto, mentre è sicuro che le zuffe tra i capponi italici potrebbero concludersi malamente.

Claudio de Luca