Sanità e territorio: si riallacci il rapporto coi sindaci

L'incontro di sabato al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. Consiglieri regionali, qualche consigliere comunale, ma l'assenza all'assemblea-tavola rotonda di sabato scorso al cinema Sant'Antonio, organizzata dalla diocesi di Termoli-Larino, sul tema delicato della medicina territoriale, almeno quella che abbiamo notato noi, finché siamo stati presenti, è stata quella dei sindaci del basso Molise.

Non sappiamo quali siano state le dinamiche di invito rispetto agli amministratori del territorio, se attraverso in canali esclusivi della stampa e dei social, oppure direttamente.

Certo è che rispetto all'incontro del giugno scorso, quando vennero chiamate a raccolta tutte le energie del territorio, c'è stata questa discrepanza.

Ben vengano la società civile, il mondo associativo, quello politico, un rilievo che senza dubbio merita una risposta. Un progetto importante come quello messo a fuoco due giorni fa non può essere perseguito in assenza di interlocutori che sono la massima autorità sanitaria nella loro comunità e specie su direttrici che puntano alla deospedalizzazione.

Ma quali sono gli elementi di questo programma?

Tutelare la salute dei molisani e quella del loro territorio con un progetto sociale, ambientale e sanitario Da tempo ci battiamo per un obiettivo chiaro: dare piena attuazione all’art. 32 della Costituzione e alla legge 833/78 perché la tutela della salute del cittadino deve essere la priorità delle nostre istituzioni e della nostra società. La salute non solo è un bene prezioso ma anche un investimento virtuoso che evita allo Stato e alle nostre comunità di pagare grandi costi sociali e finanziari. Da decenni la prevenzione è stata cancellata, così come tutte le attività di medicina sul territorio. Si è realizzato un sistema sanitario ospedalo-centrico, spesso subordinato agli interessi della sanità privata. Si è così affermata una logica perversa in virtù della quale la malattia è divenuta, a volte, una cospicua fonte di reddito. Il Covid 19 ha fatto esplodere gli aspetti paradossali di questa situazione, obbligandoci a ripensare l’intero sistema sanitario nazionale.

Serve una sanità che abbia al centro la salute prima della malattia, che dia nuova linfa alla medicina territoriale e riorganizzi il sistema ospedaliero. Gli obiettivi del Pnrr: la pandemia ha evidenziato, come noto, la debolezza della sanità territoriale, riportando l’attenzione sul tema delle Casa della salute, quale presidio territoriale fondamentale per una risposta integrata e appropriata ai bisogni di salute. In tale contesto si inserisce la Missione 6, in accordo con la Missione 5, del Piano di Resistenza e Resilienza che mira a una riorganizzazione del sistema sanitario rafforzando la rete territoriale, i ruoli dei distretti sanitari e accelerare il processo di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità e non autosufficienti. Nella rete territoriale, le Case della comunità diventano il primo step della nuova organizzazione sanitaria perché consentono di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità. Una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali rafforzando il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Il presente investimento agisce in maniera sinergica con gli investimenti 1.1 e 1.2 della Componente 2 della Missione 5 al fine di accelerare il processo di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità o non autosufficienti.

La Casa della Comunità è finalizzata a costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso un’infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della salute e la presa in carico della comunità di riferimento. Tra i servizi inclusi è previsto, in particolare, il punto unico di accesso (Pua) per le valutazioni multidimensionali (servizi socio-sanitari) e i servizi che, secondo un approccio di medicina di genere, dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari secondo un approccio di medicina di genere. Potranno inoltre essere ospitati servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziani e fragili, variamente organizzati a seconda delle caratteristiche della comunità specifica. Il potenziamento dei servizi domiciliari è un altro obiettivo fondamentale per una nuova sanità che abbia il paziente al centro: interventi questi che si rivolgono in particolare ai pazienti di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti attraverso l'erogazione delle cure domiciliari che sfruttino al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (come la telemedicina, la domotica, la digitalizzazione); la realizzazone presso ogni Azienda Sanitaria Locale di un sistema informativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale; l’attivazione di Centrali Operative Territoriali, una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza; l’utilizzazione della telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche. Solo attraverso l'integrazione dell'assistenza sanitaria domiciliare con interventi di tipo sociale si potrà realmente raggiungere la piena autonomia e indipendenza della persona anziana/disabile presso la propria abitazione, riducendo il rischio di ricoveri inappropriati.

Nell’iter di rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture un ruolo dirimente avranno gli Ospedali di Comunità ovvero una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tale struttura, di norma dotata di 20 posti letto (fino ad un massimo di 40 posti letto) e a gestione prevalentemente infermieristica, contribuisce ad una maggiore appropriatezza delle cure determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari come ad esempio quelli al pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad altre prestazioni specialistiche. L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.

Le risorse complessive, riconducibili al PNRR e al PNC (Piano degli investimenti complementari), a regia del Ministero della Salute e Soggetti Attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, assegnate per la quota riferita al PNRR tramite il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, sono determinate in euro 8.042.960.665,58 (euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC), di cui: Case della Comunità e presa in carico della persona per un importo di euro 2.000.000.000 (Almeno 1350 Case della Comunità); Casa come primo luogo di cura e Telemedicina – sub investimenti COT, Interconnessione Aziendale, Device, per un importo di euro 204.517.588 (Almeno 600 COT); Ospedali di Comunità per un importo di euro 1.000.000.000 (Almeno 400 Ospedali di Comunità).

Galleria fotografica