Una passeggiata ingombrante a Rio Vivo

TERMOLI. I componenti del gruppo consiliare, formato da Daniela Decaro, Nicolino Di Michele, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra, hanno inviato una sollecitazione sia al Comune che alla Regione Molise, nonché all’Asrem, con cui richiedere interventi urgenti di bonifica dai rifiuti presso un accesso al mare. «La necessità di tutelare il nostro territorio richiede una attenta vigilanza ed uno spirito collaborativo collettivo. La situazione in cui versa l'area prospiciente la passerella “Cormorano” per l'accesso al mare e la "passeggiata" nella zona di Rio Vivo richiede un pronto intervento di bonifica per la presenza di mattoni rotti, specchi e vetri rotti, pezzetti di legno taglienti e addirittura vecchi elettrodomestici. Ci siamo pertanto resi parte attiva e abbiamo inviato missiva al Comune di Termoli, alla Regione Molise e all'Asrem affinché ciascuno per la propria competenza intervenga per la salvaguardia della incolumità e dell'igiene pubblica. Attendiamo un pronto intervento. Siamo stati raggiunti da molteplici segnalazioni di cittadini riguardanti lo stato di degrado dell’area.

Lo stato dei luoghi è pericoloso sia da un punto di vista igienico sanitario in quanto ricettacolo di insetti e animali, ratti e serpenti, sia per l’incolumità pubblica perché proprio in quel tratto, e richiede un pronto intervento di messa in sicurezza e di pulizia di tutta l’area prospiciente ciascun Ente per la sua competenza». Nei giorni scorsi, invece, focus su altre due situazioni che erano state portate alla luce: «Siamo intervenuti sulla questione inerente i rifiuti raccolti sul litorale Nord di Termoli ed in particolare sul ritrovamento di reti pericolose per la fauna. Puntuale è arrivato il riscontro della Capitaneria di Porto che nel ringraziarci per la segnalazione ha garantito una tempestiva attività di intervento. Anche il dirigente del Comune di Termoli Gianfranco Bove ha riscontrato altra nostra segnalazione inerente il canale di scolo di via Pertini. In merito alla cunetta riferisce che si è attivato per la pulizia; sul passaggio pedonale dopo un ulteriore scambio epistolare ha riferito che valuterà l'ipotesi di conservazione del passaggio pedonale all'esito delle verifiche tecniche.

Terremo aggiornati sulla materiale esecuzione degli interventi garantiti».

