Docenti universitari europei in visita a MacTe e Borgo antico

TERMOLI. L'Università degli studi del Molise è capofila del progetto europeo CUDHIMA (Curriculum Development: An innovative Master in History and Archeology) finanziato dal programma europeo ERASMUS + KA2. Obiettivo del progetto è l'organizzazione e accreditamento di un master internazionale, un percorso di alta formazione universitaria, di orientamento professionale per la valorizzazione del patrimonio culturale in un'ottica di modernizzazione e internazionalizzazione del sistema universitario tunisino in un quadro europeo.

Nella prima settimana di marzo, l'Università degli studi del Molise ospiterà in Molise una delegazione di docenti provenienti dalla Tunisia e dalle università europee partner del progetto.

In particolare, nella giornata del primo marzo la delegazione sarà a Termoli. Alle ore 10 sarà ospite del MacTe. Alle 11.30 la delegazione si sposterà al Borgo Antico, dove durante la visita al Castello Svevo incontrerà l'assessore alla Cultura Michele Barile che porterà i saluti dell'amministrazione comunale.