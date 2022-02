Un anno perso per gli insegnanti: «Ridateci il 2013», spopola il gruppo social

LARINO. Ha superato i 30mila iscritti e ora prende piede anche nel Molise. Parliamo della nuova battaglia degli insegnanti nel Molise, che nel territorio si diffonde per merito della professoressa frentana M. Egilda Lupacchino, che insegna all’istituto omnicomprensivo di Casacalenda.

Ha lanciato via social anche nel nostro territorio la missione del gruppo Facebook “Ridateci il 2013”, che coi suoi 30mila iscritti è sotto la lente di ingrandimento di stampa nazionale e sindacati.

L’obiettivo, chiaro e desumibile dal nome dell’aggregazione “meta” è quello di colmare un vulnus venutosi a creare nella carriera docente e di cui si parla poco o nulla. Parliamo di contratti della Pubblica amministrazione, una galassia davvero sfinente per i comuni mortali.

Come ci spiega: «Il gruppo Facebook “Ridateci il 2013” ormai alle soglie delle 30mila adesioni si propone come soggetto social nella discussione sulla restituzione dell’anno lavorativo 2013, utile alla progressione di anzianità di servizio di tutto il personale della scuola. Si ricorda che il Blocco contrattuale e degli scatti stipendiali, voluto nel 2010, è stato prolungato sino al 2013 anche per mano di altri Governi, ma, per merito dell’Onorevole Enrico Letta e del suo Governo, gli anni 2010, 2011, 2012, con la legge 19 marzo 2014 n. 41, sono stati recuperati. Stessa sorte non è però toccata al 2013: nessun Governo finora è, infatti, riuscito a restituirlo ai docenti e, pertanto, l’anno 2013 non può essere conteggiato ai fini della progressione stipendiale, nonostante sia stato vissuto e “lavorato” da tutti i colleghi allora in servizio. A tal proposito giornali e siti web di settore, oltre i vertici dei principali sindacati hanno attenzionato la crescita numerica del gruppo, testimoniando notevole interesse ad una iniziativa social partita dal basso».

Recentemente l’amministratore del gruppo, il professor Aldo Domenico Ficara, Ceo di Regolarità e Trasparenza nella Scuola (Rts ), ha proposto un sondaggio con le seguenti opzioni sulle mosse future del gruppo: continuare l’impegno sulla crescita del gruppo fino a superare le 100mila iscrizioni, arrivare a 50mila iscrizioni e organizzare una proposta di legge di iniziativa popolare, radunare tutto il personale della scuola in un unico gruppo social.

Al di là delle future mosse, resta il dato di fondo che nella ricostruzione delle carriere c’è questo buco nero e che una soluzione va escogitata, intanto nel Molise, dopo l’impulso dato dalla professoressa Lupacchino, diversi sono già i colleghi che si sono iscritti, di varia estrazione territoriale regionale.