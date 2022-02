Criticità della sanità regionale: riflessioni, proposte e iniziative del Comitato San Timoteo

TERMOLI. Dopo gli interventi degli ultimi giorni, proposti con le interviste al sindaco Francesco Roberti, al presidente-commissario Donato Toma e al dottor Quintino Desiderio, la sanità resta l'argomento più gettonato.

Criticità del servizio sanitario regionale, stato di fatto e futuro del San Timoteo di Termoli. Riflessioni, proposte e iniziative del Comitato.

Di questo si parla domani, alle 10, nei locali della Parrocchia San Timoteo (sede del Comitato) in via G. Pepe, 10 di Termoli,

Il presidente e il direttivo del comitato San Timoteo hanno convocato una conferenza stampa relativa alle criticità del servizio sanitario regionale, in particolare nell’Ospedale San Timoteo di Termoli per la carenza di personale sanitario, con conseguente riduzione dei servizi ai cittadini in importanti reparti, in primis il servizio di emodinamica, nell’unico presidio ospedaliero a servizio della popolazione del basso Molise.

Si discuterà sulle possibili conseguenze che ci potranno essere in vista della prossima realizzazione del nuovo ospedale di Vasto-San Salvo (Dea 1° Livello), unitamente ad altri nuovi plessi ospedalieri, contemplati nella rete ospedaliera della regione Abruzzo, recentemente illustrata nei dettagli nella conferenza stampa del presidente Marsilio.

Sarà un’altra occasione per illustrare nuove riflessioni, idee, proposte e azioni del Comitato, con l’auspicio di richiamare la dovuta attenzione della nostra classe politica e dirigente tutta del basso Molise, in primis dei Sindaci, nonché ritenute utili e confacenti, da parte dei preposti alla programmazione e realizzazione del servizio sanitario regionale.