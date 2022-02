Caro bollette: estrazioni di idrocarburi, tra pessimismo e necessità

Tra le zone dove si potrebbe tornare ad estrarre idrocarburi ci sono 12mila mq. estesi tra la costa molisana, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e la Puglia. Naturalmente un'ipotesi del genere non sembra percorribile da vari comitati molisani ('Trivelle Zero Molise', 'Discoli del Sinarca', 'Rete della Sinistra'). Più autorevolmente la pensa così anche la Direttrice esecutiva dell’Unep Inger Andersen e la "Climate and Clean Air Coalition" secondo cui tagliare le emissioni di metano sarebbe la leva più forte per rallentare il cambiamento climatico nei prossimi 25 anni. Tali fonti ritengono che, ogni anno, si rilascino nell'atmosfera 380 milioni di t. di metano, proveniente dall’industria dei combustibili fossili, dalle discariche di rifiuti e dal settore agricolo. Tutto ciò mentre sarebbe possibile ridurre le emissioni del 45% entro il 2030, conseguendo una riduzione tale da ridurre considerevolmente l'aumento della temperatura globale di 0,3°C al 2045, indispensabile per rispettare gli accordi di Parigi del 2015. In termini di costi sanitari e sociali, equivarrebbe - ritengono le due fonti succitate - a prevenire nel mondo 260.000 morti premature, 775.000 visite in ospedale per asma, 73 miliardi di ore di lavoro risparmiate da ondate di calore estremo, salvare 25 milioni di tonnellate di coltivazioni altrimenti andate perdute ogni anno.

Se il pessimismo dice tanto, la realtà fattuale racconta che - l'anno passato -la produzione italiana di gas aveva raggiunto i 3,2 miliardi di mc., collocandosi al livello della produzione del 1954 quando le tecniche di ricerca e di estrazione erano primitive e rudimentali. Il picco produttivo si era verificato nel 1991 e la produzione era lievitata a 21 miliardi di mc. Ciò posto, l'attuale caro-bollette sarebbe la conseguenza del risultato di chi - incongruamente - ha voluto contrastare le estrazioni. In sostanza, ieri erano tutti contro le ricerche di gas nell'Adriatico; oggi, di contro, c'è il via alle trivellazioni per cercare di essere meno dipendenti dall'Estero. Il provvedimento che individua le aree per le nuove prospezioni e per le estrazioni prevede che si esplori la terraferma e l'Adriatico, un mare dove i Croati, approfittando del divieto italiano alle trivellazioni, già risucchiano - da anni - dai giacimenti sottomarini col risultato che basta superare di un km il confine con le acque della Croazia per vedere che stanno 'lavorando'. Sono in molti, perciò, a ritenere che bloccare le trivellazioni sia stato un madornale errore. In termini pratici si è colpito il gas italiano per poi importare quello straniero; e la resipiscenza odierna è stata tale che una manifestazione di protesta indetta sulla costa romagnola è stata onorata dalla presenza di poche decine di adepti.

Oggi l'Assorisorse ha presentato uno studio secondo cui, per i soli giacimenti di gas dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo e Molise, occorrono 322 milioni di investimenti per raddoppiare la produzione da 800 milioni a 1,6 miliardi di metri cubi l'anno; e ciò senza ricorrere a nuove riserve bensì aggiornando gli impianti dei giacimenti ancora attivi per il recupero di quanto è stato tenuto fermo per anni. Tra i principali esperti favorevoli c'è il Presidente di 'Nomisma energia' Davide Tabarelli, docente alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, che ha dichiarato: "La produzione di gas metano, dal 1950 al 2021, è stata di 798 miliardi di mc. Il picco si è registrato nel 1994 con 21 miliardi l'anno. Nel 2021 siamo precipitati a 3,3 miliardi di mc. Per arrivare al fabbisogno necessario dobbiamo ricorrere alle importazioni. La nostra produzione potrebbe essere di 13 miliardi di mc. in più ogni 364 giorni. Il prezzo del metano oggi sul mercato è di 0,8 cent. (4 volte la media del 2020)". Se questo è vero, perseverando nell'astensione lasceremmo sottoterra 8 miliardi di euro, versando l'importo a Russia, Norvegia, Libia, Algeria, Azerbaijan e Qatar.

Chi non è 'No-triv' comincia a ritenere che le contestazioni siano pregiudizievoli, nell'intesa che esse blocchino solo le esigenze italiani, facendo lievitare economicamente le sorti dei Paesi, vicini e lontani. Dieci anni fa, nel Nord e nel Sud dell'Adriatico, si arrivò a dire che le trivellazioni in zona avrebbero portato alla distruzione di Venezia mentre la Basilica di San Marco sta mostrando di rimanere sempre in piedi, rischiando magari di collassare, ma per ben altri motivi.

Claudio de Luca