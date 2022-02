Approvvigionamento idrico, Pnrr finanzia intervento a Difesa Grande

TERMOLI. Il Pnrr finanzia un investimento e relativo intervento, nell’impegno di 2,1 milioni di euro, riguarderà le vasche interrate a Difesa Grande di proprietà di Molise Acque. Parliamo di progettualità inerenti infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, per avere reti idriche più resistenti su tutto il territorio nazionale. La missione che il programma Italia domani individua è quella della rivoluzione verde e transizione ecologica, nella componente “Tutela del territorio e della risorsa idrica”. Qual è l’obiettivo dell’investimento?

Finanziare 25 progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue. Le sempre più frequenti crisi idriche dovute ai cambiamenti climatici comportano la necessità di rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture primarie per la fornitura di acqua destinata a usi civili, agricoli, industriali e ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in tutti i settori e superare la “politica di emergenza”.

L’investimento mira a garantire, oltre alla sicurezza dell'approvvigionamento idrico, l’adeguamento e il mantenimento della sicurezza delle opere strutturali e una loro maggiore resilienza, anche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto. Gli interventi avranno finalità differenti a seconda dell'area geografica; in particolare, verranno ultimati i grandi impianti incompiuti, principalmente nel Mezzogiorno. Per questo, sono stati stanziati 2 miliardi di euro e una porzione, commisurata all’intervento, è sui lavori di “Manutenzione delle vasche di accumulo dei serbatoi seminterrati di Termoli, Medio sito in contrada Difesa Grande”. Si persegue, come sottolineato nella missione, ma anche nella determina del direttore regionale Mauro Muzio (Dipartimento Governo del territorio), datata 10 febbraio, incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane, la sicurezza e la resilienza delle reti, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e la capacità di trasporto della risorsa. Dei 2,1 milioni di euro, il Pnrr finanzia 1,680 milioni. Con nota n. 340 del 10 gennaio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha richiesto, fra l’altro la documentazione progettuale disponibile. Per dare seguito con urgenza, attesi i ristretti tempi per il rispetto del cronoprogramma, si è resa necessaria la redazione del documento preliminare all’avvio della Progettazione (Dpp), che specifica la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro; se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata; se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura; se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione: della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; delle esigenze e bisogni da soddisfare; delle regole e norme tecniche da rispettare; dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto; delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali; delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento; dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento; dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.