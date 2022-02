“Scusaci Carlo”, ennesima bravata contro la statua di Cappella

TERMOLI. L'amico Basso Caruso, amante e interprete della cultura e tradizione termolese assieme ad altri che si dedicano a questo, ci segnala un ennesimo episodio di stupidità imperante: ancora una volta un’opera senza soluzione di continuità perpetrata da soliti noti campioni dell'imbecillità che non conoscono limiti.

È sfregiata con della vernice la statua dello storico termolese Carlo Cappella che già in passato fu oggetto di atti di questa portata come lo fu anche quella di Benito Jacovitti e del Professor Gennaro Perrotta. L'amico Basso, postando le foto della statua sfregiata, ha titolato "Scusaci Carlo".

Certamente, scusaci Carlo, per questo ennesimo episodio spregevole. Scusaci se costoro con pochi neuroni in testa continuano ad imperversare liberamente e impunemente. La nostra speranza è che quanto prima qualcuno intervenga duramente e penalmente e per il futuro gli faccia passare interamente la voglia di essere continuamente campioni del mondo dell'ignoranza, imbecillità e soprattutto inciviltà.

