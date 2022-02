Campo Rospo Mare, la battaglia sugli oneri concessori si sposta davanti al giudice ordinario

TERMOLI. L’allarme è stato lanciato e rilanciato (anche ieri) dalla Rete della Sinistra, dal Movimento Trivelle Zero Molise e dai Discoli del Sinarca. La crisi energetica spinge a cercare nuovi volumi di gas e idrocarburi disponibili.

Lo scorso anno, era fine marzo, sono state prorogate le attività estrattive nel campo petrolifero off-shore “Rospo Mare B”, ricadente nella concessione mineraria “B.C8.LF”.

Tale piattaforma è ubicata nel Campo offshore di Rospo Mare, costituito dalle piattaforme RSMA, RSMB e RSMC nel Mare Adriatico, a circa 20 Km al largo della costa abruzzese, 20 Km a nord di Termoli e 70 Km a sud di Pescara. Tuttavia, su questo insediamento, ci sono stati e continuano a esserci contenziosi di rango amministrativo.

Ricordiamo la lunga battaglia per avere i soldi dell’Imu da parte dei comuni (non solo molisani), ma anche quelle relative agli oneri di concessione.

Ebbene, lo scorso 15 febbraio il Tar Molise ha pubblicato una sentenza che riguarda il ricordo che la società proprietaria Edison aveva promosso nel 2017 contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo l'annullamento del provvedimento del 7 giugno 2017 della Capitaneria di Porto di Termoli, concernente la determinazione del canone dovuto per l’anno 2017 e per gli anni successivi; della comunicazione della Capitaneria di Porto di Termoli dell’8 giugno 2017; dell’ordine di introito relativo alla medesima concessione del Compartimento Marittimo di Termoli dell’8 giugno 2017 per un importo pari a euro 368.754,64; dei relativi atti presupposti, preparatori e conseguenti, ivi compresa in particolare la comunicazione del 24 settembre 2016 della Capitaneria di Porto di Termoli. Col ricorso introduttivo la Edison s.p.a., titolare di una concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico al largo di Termoli e della relativa concessione demaniale marittima a scopo industriale, ha impugnato gli atti con cui la Capitaneria di Porto di Termoli ha determinato il canone della concessione demaniale marittima per l’anno 2017 e per gli anni successivi in sede di rinnovo della stessa, nonché il conseguente ordine di introito emesso dal Compartimento marittimo di Termoli. In particolare, la ricorrente ha lamentato l’illegittima determinazione del canone concessorio, atteso che sarebbe stata a tal fine valorizzata, quale parametro di riferimento, non solo la superficie reale occupata dagli impianti e dalle attrezzature della Edison, ma anche quella virtuale (con particolare riferimento ad una boa galleggiante). In relazione a ciò, la ricorrente ha dedotto: 1) la violazione di legge, atteso che il canone sarebbe stato rideterminato erroneamente applicando i criteri validi per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico e ricreativo; 2) il travisamento dei fatti in sede di applicazione del criterio adottato. Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia attribuita alla cognizione del giudice ordinario.

Sempre in via preliminare, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel merito, è stato richiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con successive memorie e repliche le parti hanno ulteriormente articolato le proprie difese anche in riferimento al difetto di giurisdizione e al regime delle spese di lite. All’udienza del 9 febbraio 2022, uditi i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione. I giudici del Tar Molise hanno considerato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. In capo alla giurisprudenza, il Consiglio di Stato, in linea con quanto già deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione, in un caso speculare a quello in esame e riguardante le medesime parti ha valorizzato il carattere vincolato dell’atto di rideterminazione dei canoni concessori da parte della Capitaneria di Porto, in stretta coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia. Su tale base ha concluso nel senso della sussistenza in capo al ricorrente di un diritto soggettivo, e perciò del conseguente deferimento della controversia alla cognizione del giudice ordinario.

Tali conclusioni sono state già fatte ormai proprie anche dallo stesso Tar Molise, con le sentenze n. 173/2000 e n. 244/2021, sempre sulla medesima fattispecie e fra le stesse parti, ma relativamente a canoni concessori precedenti, dopo alcune prime pronunce con le quali si era ritenuta la giurisdizione amministrativa, che hanno richiamato ampiamente le due pronunce del Consiglio di Stato citate, annullando due sentenze del Tribunale di Campobasso di declinatoria della giurisdizione ordinaria. Dagli atti impugnati traspare che la Capitaneria di Porto, nella determinazione del canone concessorio per l’anno 2017, ha fatto pedissequa applicazione delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 24 maggio 2001, n. 120, partendo dagli importi ivi stabiliti a titolo di canone per la concessione delle aree coperte e scoperte, e moltiplicando tale valore per la superficie oggetto di concessione, senza alcun margine di esercizio della discrezionalità amministrativa. Nello stesso senso, l’esame dell’oggetto dell’impugnativa evidenzia, invero, che le censure con essa dedotte afferiscono in via esclusiva alla scorretta applicazione da parte della Capitaneria di Porto dei referenti normativi, senza investire neppure in via indiretta la contestazione della legittimità delle circolari di cui la Capitaneria ha fatto applicazione.

Per tali ragioni, la controversia, in quanto relativa a “indennità, canoni e altri corrispettivi” e poiché non involgente l’esercizio di poteri pubblicistici, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.