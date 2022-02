Inchiesta sulle vittime Covid, il comitato si oppone all'archiviazione

Inchiesta sulle vittime Covid, il comitato si oppone all'archiviazione

CAMPOBASSO. Lo scorso anno, nel mese di febbraio, il Molise era travolto dall’ondata Covid legata alla variante inglese. L’ospedale Cardarelli era al collasso e si trasferivano i degenti in altre strutture, anche per mezzo di elicotteri militari. Il numero dei decessi passò in poco tempo da poche decine a centinaia e nacque un comitato “Verità e dignità vittime Covid”, presieduto da Francesco Mancini.

Non fu l’unica iniziativa, ma anche costoro si rivolsero alla magistratura per chiedere conto della gestione della pandemia.

Un fascicolo avviato all’archiviazione, su cui i promotori di esposti mirati a far luce su quanto avvenuto hanno deciso di dare battaglia, come illustrato stamani nel corso di una conferenza stampa organizzata presso lo studio Iacovino, a Campobasso.

Occasione per annunciare e illustrare alla stampa, ai familiari delle vittime e alla popolazione tutta i motivi che hanno indotto il comitato a proporre ferma opposizione avverso la proposta di archiviazione avanzata dal procuratore capo della Repubblica al Gip del tribunale di Campobasso.

Nel corso del briefing, trasmesso anche in diretta Facebook, analizzati aspetti relativi al vero numero dei posti letto di terapia intensiva durante le diverse fasi della pandemia; ai concorsi fatti e non fatti per medici e infermieri; alle convenzioni con gli ospedali campani; al decesso di una donna dopo un calvario di diversi giorni al pronto soccorso senza poter essere ricoverata a malattie infettive o terapia intensiva del cardarelli o altrove tramite procedura cross; ai diversi consulenti campani nominati dalla Procura. Non solo, anche su ciò che è stato fatto e non fatto detto e non detto. È giusto che la gente sappia cosa sta accadendo in questo lembo di terra disastrata! «Noi non molliamo e faremo di tutto perché venga garantita la verità e la giustizia!»