"La Tari indietro tutta”, novità all'orizzonte

TERMOLI. L’amministrazione comunale accoglie la proposta di adesione formulata dalla società sarda Remunero srl al protocollo d’intesa della proposta relativa al progetto di economia circolare “Smart e Green Reward - la Tari indietro tutta”.

Il protocollo prevede per i Comuni che si adeguano alle normative indicate dall’Unione Europea in materia di corretto conferimento dei rifiuti, con la conseguente riduzione di CO2, la possibilità di applicare un sistema di premialità, riservato agli utenti virtuosi, volto a valorizzare l’economia del territorio attraverso un generatore di sconti monetizzati da un algoritmo basato sui comportamenti degli utenti.

La Commissione Europea ha adottato in data 11 marzo 2020 un nuovo piano d’azione per l’economia circolare, uno dei principali elementi del Green Deal Europeo che mira, nell’ottica della sostenibilità, a rendere la nostra economia più adatta ad un futuro verde e a rafforzarne la competitività proteggendo nel contempo l’ambiente e a sancire nuovi diritti per gli utenti.

La transizione verso un’economia circolare è già in corso, con imprese all’avanguardia, utenti e autorità pubbliche che in Europa aderiscono a questo modello sostenibile attraverso un percorso di responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese basata sulla opportunità di compiere scelte sostenibili in merito al corretto conferimento dei rifiuti. Il protocollo d’intesa non va a modificare il contratto di servizio con la società che gestisce l’appalto di raccolta rifiuti e la restituzione dell’importo Tari di ciascun utente sarà totalmente a carico della società proponente.

Tale sistema di premialità si traduce nel restituire l’equivalente pari al 100% di quanto pagato come tributo Tari agli utenti che: hanno pagato regolarmente il tributo relativo all’anno precedente a quello della firma del protocollo d’intesa; hanno conferito correttamente i rifiuti; non hanno ricevuto sanzioni in materia ambientale e per questo Remunero accenderà tanti conti quanti sono gli utenti e accrediterà, fin da subito, le intere somme corrispondenti al tributo versato, spendibili unicamente nel territorio del Comune di Termoli, svincolate mensilmente in ragione del rispetto dei 3 parametri specifici.

Non ci sarà alcun impegno economico per il Comune e questo progetto permetterà all’Ente un recupero sull’evasione del tributo nonché un monitoraggio puntuale sul corretto conferimento dei rifiuti migliorando le condizioni ambientali del territorio comunale incentivando la sostenibilità ambientale, rappresentando una mera individuazione del soggetto privato in grado di sviluppare il progetto “Smart e Green” in condizioni di non esclusività.