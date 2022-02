Il mancato rispetto per la dotazione di spazi verdi nei Comuni

In passato (come oggi, d'altronde) le trasformazioni urbane molisane, soprattutto quelle realizzate nei centri minori, avrebbero dovuto giovarsi di un rapporto più stretto fra i tre soggetti primari in competizione, vale a dire i proprietari dei fondi, i progettisti ed i Comuni. Questo sempre che l’intenzione di Sindaci e privati fosse stata quella di tutelare i diritti dei cittadini alle aree verdi ed ai servizi in genere. Ma così non è stato, ed oggi se ne ‘apprezzano’ i risultati un po’ dovunque. In effetti le quantità edificatorie assentite dai vari Palazzi sono state contrattate, consensualmente, in base ad accordi con la proprietà fondiaria, peraltro determinate non su preventivi criteri di congruità urbanistica quanto piuttosto sulle aspettative di rendita dei vari proprietari che – logicamente - serbavano soltanto visioni di parte. Ed ecco perché il criterio di valutazione dell’utilità pubblica non è stato mai tenuto in gran conto e la necessità della dotazione di spazi verdi si è rivelata per sempre perdente. Tant’è vero questo che ben poco di vegetazione verde, ed ancor meno di spazi per i servizi, sono stati effettivamente realizzati nel tempo.

Eppure, in altre epoche, il legislatore nazionale e l'Autorità locale si erano mosse per bene, individuando quelle quantità minime di spazi pubblici per abitanti/utente (che poi concretano gli ‘standard’ urbanistici), garantendole per legge al fine di renderle indisponibili alla cedevole volontà ‘amministrativa’ comunale ed alle fantasiose soluzioni dei progettisti, peraltro ispirate dalle aspettative dei proprietari. Purtroppo questi elementi necessari si sono dimostrati sempre insufficienti a garantire l’interesse pubblico collettivo, trovando posto ben di rado nelle soluzioni realizzate, ivi compreso l’obbligo di approvare un Piano regolatore generale (e spesso manco di un più modesto piano di fabbricazione) prima di qualunque possibilità di intervento da parte dei privati, abilitati a muoversi solo sulla scorta di localizzazioni di quantità edificatorie e di spazi pubblici prefissati. Regole peraltro già stabilite nella Legge urbanistica del 1942 con cui il Fascismo mirava ad impedire che l’assetto urbanistico fosse determinato prevalentemente dalla struttura della proprietà fondiaria che – pure legittimata alla propria valorizzazione economica – non poteva avere la necessaria visione d’insieme possibile soltanto col disegno di un assetto urbano complessivo. Per di più, con l’affidamento degli incarichi dei progetti dei piani regolatori e particolareggiati approvati dai Comuni prima di ogni intervento edificatorio, si sarebbe offerta un’ampia occasione di sviluppo economico e di affermazione del ruolo culturale e sociale dei progettisti urbani.

Caduto il Fascismo, la Repubblica dové preoccuparsi di ricostruire le città bombardate; ma poté applicarvisi solo con strumenti di emergenza. E, per diffondere l’attività edilizia, i Comuni affrontarono l’emergenza ricorrendo abitualmente alla prassi delle ‘convenzioni’ che altro non erano se non accordi di natura privatistica contratti con chi voleva edificare anche in carenza di un razionale progetto pubblico complessivo delle città. E così gli enti locali stipulavano contratti con cui – a fronte dell’impegno a rilasciare licenze per volumetrie concordate – s’impegnavano a realizzare strade di accesso all’area, tragitti di distribuzione interna, marciapiedi ed illuminazione stradale. Ed ecco perché oggi si vedono quartieri con case troppo alte attorno a strade troppo strette, invase da autovetture in sosta persino sui marciapiedi. Fu allora che i Comuni si indussero a non fidarsi della deontologia dei vari professionisti dell’urbanistica, favoriti dagli accordi privati con la Politica, prevedendo quelle prescrizioni inderogabili fissate con gli ‘standard’ del 1968 (distanza minima di 5 m. dai confini di proprietà, distanza tra gli edifici pari a quella di altezza maggiore con un minimo assoluto di 10 m. tra pareti finestrate, la realizzazione di almeno 18 mq. di verde e 9 di scuole e parcheggi ed altri 15/ab. di parchi territoriali). Ciò nonostante basta guardare il caso di Larino, un tempo Città del verde, diventata oggi una Comunità dove la vegetazione è stata abolita (o quasi!).

Claudio de Luca