Project financing del cimitero, ci si affida a un esperto esterno

TERMOLI. Tra i morivi di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, anche se qui le minoranze sono divise, c’è il project financing sul cimitero, al centro di un recente scambio dialettico assai polemico tra il sindaco Francesco Roberti ed esponenti dem (l’ex presidente della IV commissione Mario Orlando).

L’ultima mossa, a chi chiedeva (vedi il Pd) di dare esecuzione al programma di finanza di progetto, e a chi voleva l’esatto opposto (vedi Rete della Sinistra), è stata fatta dalla Giunta, lo scorso 17 febbraio, con una delibera (la numero 37) che ha approvato un atto indirizzo in merito alla procedura ereditata dalla scorsa amministrazione di centrosinistra. L’avvio della fase di confronto concorrenziale venne fatto con la delibera 225 del 28 settembre 2016, quindi quasi cinque anni e mezzo or sono. Con determinazione dirigenziale n. 419 del 03.03.2021 è stata effettuata una ricognizione di tutte le attività svolte fino alla data del 28.02.2021, principalmente, è stato dato atto di tutte le fasi procedimentali, propedeutiche e successive, messe in atto dagli organi coinvolti fino alla data del 28.02.2021. Con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 17.09.2021 è stata approvata definitivamente la variante urbanistica relativa all’ampliamento del cimitero comunale.

Lo scorso 19 novembre, è stato chiesto testualmente alla Società Cosvim, che si era aggiudicata nel 2018 la procedura di gara: «a voler effettuare una ricognizione generale sulle opere esistenti nel perimetro dell’attuale cimitero comunale, finalizzata alla definizione dello stato di consistenza attuale». Lo scorso 2 febbraio è stata nuovamente sollecitata la consegna della documentazione, comunicando come termine ultimo per la presentazione della stessa al 7 febbraio. La società Cosvim ha riscontrato con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 8.02.2022, prot. n. 7888/2022, ribadendo che a suo giudizio sussistono le condizioni per poter procedere alla stipula del contratto, ma ha del tutto omesso di fornire i fondamentali dati sulla consistenza aggiornata del cimitero.

Il Comune ha deciso così di chiedere un parere di un professionista esperto in materia di partenariato pubblico - privato circa l’opportunità e la legittimità di procedere alla sottoscrizione della convenzione relativa al progetto di finanza cimiteriale, poiché è necessaria una valutazione da parte di un legale di comprovata esperienza nella materia che abbia conoscenze specifiche nell’ambito del project financing e che consenta di valutare con cognizione di causa le eventuali insidie di carattere legale ed amministrativo eventualmente presenti e che sia in grado di suggerire, se ritenuti opportuni, i corretti suggerimenti e correttivi, per eventuali modifiche sempre di natura legale ed amministrativa, attività tutte complementari a quelle dei tecnici presenti nell’amministrazione. Il ricorso all’incarico esterno costituisce un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari e temporanee, per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di specifiche competenze professionali non rinvenibili al suo interno; che nel caso specifico, trattandosi di un’opera strategica per il territorio, prima di avviare qualsiasi procedimento, si ritiene necessario valutarne preventivamente tutte le possibili insidie.

Da qui, parte con la delibera di Giunta l’atto di indirizzo, delegato al dirigente ai Lavori pubblici, per consentire all’amministrazione di poter valutare in maniera compiuta e approfondita tutta la documentazione inerente il procedimento in argomento, soprattutto dal punto di vista legale ed amministrativo, necessita acquisire una prestazione di servizi ex art. 2222 del codice civile con la quale un esperto, da nominare con separata determinazione, valuti tutta la documentazione inerente alla procedura in oggetto per verificarne eventuali manchevolezze e con la dettagliata elencazione delle stesse e la conseguente acquisizione di tutti i suggerimenti ritenuti necessari per orientare l’amministrazione sul corretto prosieguo dell’iter amministrativo relativo al project di che trattasi. La nomina sarà effettuata con atto separato dal dirigente dell’Ufficio tecnico.