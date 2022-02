Famiglie sfollate e senza più contributi a 3 anni e mezzo dal sisma

GUGLIONESI. A 3 anni e mezzo dalla scossa di terremoto più intensa dello sciame sismico di metà agosto 2018 ci sono ancora sfollati e senza i contributi di autonoma sistemazione. E’ proprio questo che maggiormente preoccupa il primo cittadino guglionesano, Mario Bellotti. «Non si sta facendo praticamente nulla di concreto – attacca Bellotti - quelle che erano le mie preoccupazioni all’indomani del terremoto e ricordando il terremoto del 2002 che ancora oggi, ripeto ancora oggi, ci sono dei fabbricati a Guglionesi che devono ancora essere riconsegnati, in quanto mancano alcuni degli ultimi dettagli, dettagli che hanno fatto sì che passassero 20 anni. Per il terremoto del 2018 le cose che sono state fatte sono veramente poche.

Se togliamo il Palazzo Vernucci che abbiamo messo in sicurezza, per i privati cittadini, che sono tanti, non è stato fatto davvero niente, soprattutto per i comuni interessati maggiormente come Guglionesi, Larino e Montecifone. Per questi privati cittadini che sono ancora fuori, in quanto è stata danneggiata irreparabilmente la prima casa dove risiedono e dove vivevano, non abbiamo fatto nulla. A settembre, come sappiamo, è terminato lo stato di emergenza e quindi non ricevono nemmeno più quel contributo che a livello nazionale si era stabilito di dare agli sfollati.

Loro invece continuano a stare fuori, capiamo bene che a noi la situazione ci preoccupa molto. In questi giorni ci stiamo organizzando un po’, con diversi sindaci, per chiedere un’audizione a Toma che, come commissario per la ricostruzione, ci deve dare delle risposte; ci deve dare delle tempistiche, affinché si realizzi al più presto l’opera di ricostruzione. Perché, ripeto, ci sono tante famiglie che sono fuori.

A questo proposito voglio anche ricordare che tra gli sfollati, tra le ricostruzioni che aspettano a farsi, c’è una casa dell’Iacp, un edificio dell’Iacp a Guglionesi, dove 8 famiglie, tra cui un’anziana che addirittura aveva riscattato il proprio appartamento, si trovano fuori e ancora non sappiamo nulla del futuro di queste persone. Le quali adesso, ironia della sorte, si trovano, da settembre in poi, a pagare anche direttamente, senza nessun sostegno, il canone di locazione presso le abitazioni in cui si trovano in attesa, chissà quando, di avere una casa dello Iacp. A noi preoccupa molto questa situazione».