Termoli live dance, parte il percorso per animare cento sere sul lungomare Nord

TERMOLI. Cento giorni da vivere sul lungomare Nord, si chiama Termoli Live Dance la proposta innovativa che il gruppo "La Vida Wellness" ha proposto all'amministrazione comunale di Termoli.

Uscire così dal cono d'ombra di una mancata e completa valorizzazione del litorale, che non riesce di sera a competere col centro cittadino, diventando un vero centro di aggregazione.

«Termoli è indubbiamente la località turistica e marittima più rinomata e conosciuta della costa molisana. Il suo lungomare Nord che parte dal Castello Svevo e termina alla Torretta saracena dovrebbe costituire il fulcro della vita estiva sia diurna che notturna. Tuttavia, la parte più a nord del lungomare cittadino pur avendo grandi potenzialità ad oggi non è stata ancora ampiamente utilizzata a questo scopo.

Inoltre, nonostante ci sia qualche lido che proponga musica e intrattenimento serale, manca tuttavia un’offerta che abbia un respiro più ampio ed un carattere univoco e regionale che possa definire la città di Termoli come un vero e proprio attrattore turistico extraregionale e con una proposta culturale definita diretta ad un target di persone che ama godersi il lungomare, passeggiare ed avere anche la possibilità di fermarsi ad ascoltare musica, mangiare al volo o bere un drink godendosi uno spettacolo dal vivo in totale libertà, senza limitazioni di ingresso e in prossimità del mare. Ma soprattutto un’offerta di alto livello, strutturata e continuativa, che diventi nel tempo un attrattore turistico per la Regione Molise. Infatti l’offerta culturale che si vuole incrementare, si incentrerà principalmente sulle arti performative della danza e della musica dance, con due premi che, nel corso degli anni, devono avere carattere nazionale se non internazionale. Entrambi gli eventi avranno una connotazione “democratica” ed essere fulcro attrattivo dell’estate termolese per un target di persone ampio, sia regionale che extraregionale. Danza e musica dovranno valorizzare i nuovi talenti e catalizzare a Termoli le nuove energie performative sia locali sia nazionali, ma già con uno sguardo rivolto all’Europa e alle nazioni extra europee. Danza e musica live faranno di Termoli il porto e l’incrocio di culture di danze e culture di musiche e ritmi che alimentano e incoraggiano la danza, il ballo, la musica e daranno alla città di Termoli un’impronta turistica di respiro nazionale.

L’Evento si chiamerà: TERMOLI LIVE DANCE, perché deve avere la suo interno la parola ‘Termoli’, per identificare e promuovere in modo chiaro la località, ‘live’ perché gli spettacoli sono “dal vivo”, e perché il canale YouTube dedicato all’evento, trasmetterà dal vivo e dovrà, nel tempo, essere uno dei riferimenti web e social e far crescere contatti, visibilità e prenotazioni turistiche per la città e per le zone limitrofe del territorio molisano; ‘dance’ perché si ballerà, in un “discoteca” all’aperto, in grado di valorizzare una zona adeguata al dopocena e per natura destinata al divertimento giovanile e al passeggio. “TERMOLI CITTA’ DANCE, un nuovo concetto di disco dance per tutti, non più chiuso in un luogo chiuso, ma all’aperto, free e rivolto a tutti coloro che amano la musica, il mare, l’estate e Termoli, senza tralasciare la qualità e la continuità dell’offerta negli anni.

‘TERMOLI LIVE DANCE’ è la risposta alle domande:

- ma la sera dopocena a Termoli che si fa? Dove si va?

Domanda che si pone il turista che prenota o vuole prenotare la sua vacanza a Termoli e ancora:

- dove vado se voglio ascoltare un po’ di bella musica e ballare, ma senza vincoli, senza spendere soldi per un ingresso, ma che sia in un bel posto vicino al mare, dove posso sentirmi libero di ballare, se voglio, ma anche di passeggiare, vedere il mare, abbracciare la mia compagna, rilassarmi, bere un drink?

Quesiti e riflessioni che si pone un cittadino delle zone di Foggia, Campobasso, Isernia, di Vasto, di Lanciano, il turista già presente a Termoli, il cittadino termolese stesso o quel turista menzionato sopra. Una domanda che chiunque si pone in una qualsiasi serata estiva, in un qualsiasi giorno della settimana dei giorni di giugno luglio e agosto, ma anche nei caldi weekend di maggio e di settembre.

La risposta ci può essere. Termoli ci può essere: Andiamo a Termoli Nord: c’è il Termoli live dance!»

Una proposta da cui è scaturita l’avviso per la manifestazione d’interesse da parte dell’amministrazione comunale:

«Ruolo delle Amministrazioni territoriali è attivare sinergie positive con soggetti pubblici ed anche privati che sostengano, attraverso iniziative articolate in diversi settori, la promozione della cultura, dello sport e del turismo nei suoi diversi aspetti, al fine di incrementare lo sviluppo sociale, la crescita del territorio ed il senso di appartenenza dei cittadini. Tra le azioni strategiche dell’Amministrazione Comunale riveste particolare importanza la valorizzazione del territorio, la costituzione di sinergie territoriali volte alla tutela di valori sociali e di comunità

È interesse dell’Amministrazione Comunale di Termoli porre in essere azioni di marketing territoriale per la valorizzazione turistica, sportiva, culturale e ricreativa del Lungomare Nord della città; richiamata la delibera di Giunta 230 del 05.11.2021 con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso candidare un progetto preliminare denominato “Termoli Live Dance” proponendo attività, iniziative e manifestazioni che interesseranno il Lungomare Nord partendo dal Castello Svevo fino alla Torretta Saracena, considerato il carattere aperto ed esplorativo del presente avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la più ampia partecipazione di Associazioni Sportive (Asd/Ssd), Ricreative, Culturali attive nel territorio e interessate a presentare specifico progetto mediante la realizzazione di specifiche progettualità anche migliorative rispetto al progetto di cui in premessa che allegato al presente avviso ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Obiettivi dell’Avviso

Gli obiettivi da perseguire, previsti nel progetto, sono i seguenti: -Attività di valorizzare e promuovere il territorio del Lungomare Nord della Città per migliorarne la qualità della vita al fine di favorire la partecipazione culturale inclusiva e arricchendo l’offerta turistico culturale e ricreativa, del territorio.

Possono presentare proposte le Associazioni culturali, sportive, ricreative, turistiche, educative, Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale, di promozione del territorio, regolarmente costituite e legittimate a svolgere, per specifica disposizione statutaria, le attività oggetto del presente Avviso senza scopo di lucro.

Le proposte dovranno essere presentate via Pec: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it –indirizzate all’Ufficio Cultura Sport e Turismo del Comune di Termoli, entro le ore 12 del 17 marzo 2022.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura comparativa di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’amministrazione la disponibilità ad essere considerati quali potenziali soggetti interessati ad essere coinvolti allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di associazioni potenzialmente interessate e non è, in alcun modo, vincolante per l’ente. Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno, ammesse dopo la verifica della documentazione prodotta, saranno sottoposte ad uno studio di fattibilità da parte di un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, composto da dipendenti che rivestono specifici profili professionali all'interno del Comune di Termoli, l’esito di tale esame sarà ad insindacabile giudizio dello stesso».