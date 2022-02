Stellantis, erogazione aggiuntiva di 450 euro. Sindacati: “Ora piano investimenti”

TERMOLI. “Accogliamo con soddisfazione la scelta di Stellantis di riconoscere un premio straordinario a tutti i suoi dipendenti nel mondo, a fronte dei buoni risultati conseguiti in questo suo primo anno di esistenza. I lavoratori italiani riceveranno ad aprile 450 euro aggiuntivi al premio annuo contrattuale, che come noto nel 2022 è stato pari in media a 1.400 euro”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, dopo l’incontro in videoconference con i vertici dì Stellantis.

“Il gesto di Stellantis - commenta Ficco - è positivo in sé, nonché per i suoi presupposti e le sue implicazioni. Innanzitutto è un atto di attenzione verso i lavoratori che stanno pagando un prezzo molto alto per la crisi delle forniture di microchip. Inoltre nasce da un presupposto essenziale, vale a dire che Stellantis sta conseguendo buoni risultati nonostante la fase di estrema difficoltà del settore automotive. Infine dovrebbe implicare che non c’è intenzione di incidere sui salari per realizzare gli annunciati recuperi di competitività, resi necessari dalla transizione energetica”.

“Le regole di maturazione - spiega Ficco - di questa erogazione una tantum di 450 euro saranno le medesime del premio contrattuale, salvo per il fatto che andranno solo ai lavoratori a tempo indeterminato in forza ad aprile e non anche ai lavoratori temporanei; inoltre trattandosi di erogazione non contrattuale sarà sottoposta a tassazione ordinaria”.

“Ora attendiamo gli sviluppi del piano industriale - conclude Ficco - e la ripresa del confronto al tavolo aperto presso il Ministero dello Sviluppo economico sulle prospettive delle realtà italiane. Confido che potremo ripartire dalla approvazione della Gigafactory di Termoli, essenziale non solo per quel territorio ma per l’intera filiera produttiva italiana. I recenti annunci del Governo di sostegno al settore dell’auto ci fanno sperare che sia stata recepita la nostra reiterata richiesta di intervento, ma attendiamo politiche industriali concrete di supporto alla transizione energetica e alla conseguente riconversione industriale”.

Una notizia positiva, secondo quanto riportato da Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim-Cisl che scrive: “Nella giornata di oggi ci è stato comunicato da parte di Stellantis, che visti i risultati positivi a livello mondo, il gruppo ha deciso di erogare nel mese di aprile un premio per tutti i lavoratori Stellantis. Il valore del premio complessivamente a livello mondo è pari a 1,9 miliardi di euro e viene erogato nella stessa percentuale sulla massa salariale dei lavoratori di ogni paese. Il premio per il nostro paese sarà pari a 450 euro che va ad aggiungersi a quello di efficienza definito nel CCSL che mediamente è stato di 1.400 euro e verrà erogato con le stesse modalità di maturazione previste dal contratto. La direzione Stellantis ci ha precisato che non riguarda i lavoratori somministrazione.

Giudichiamo positivamente questa decisione da parte del Gruppo di restituire ai lavoratori una parte dei risultati ottenuti a livello globale, nello stesso tempo pensiamo che sia fondamentale che il gruppo dia un segnale altrettanto positivo nel piano degli investimenti che verrà annunciato il 1 marzo 2022 dall’amministratore Tavares, in particolare chiediamo che ci siano risposte a tutte le realtà Stellantis in Italia, in modo da garantire e mettere in sicurezza le prospettive e l’occupazione”.