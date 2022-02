Industria 4.0, il Majorana sede ufficiale corsi Siemens Sce su automazione

TERMOLI. Nel 2020, in piena pandemia, l’industria 4.0, come riportato dalla rivista Automazione Industriale nella prefazione di Pierantonio Palermo, ha ottenuto un +8% seguito nel 2021 dal raggiungimento di 4,5 miliardi di fatturato. Secondo le stime dell’Osservatorio Transizione Industria 4.0 del Politecnico di Milano l’incremento dei progetti italiani ispirati al “paradigma” dell’industria 4.0, che mira ad implementare le nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro ed aumentare la produttività, dovrebbe collocarsi tra il +12% e il +15%. In questo contesto, come afferma anche Il Sole 24 ore, diventa necessario formare gli operatori del settore affinché sappiano mettere in campo problem solving, pensiero critico e creatività uniti allo smartmanifacturing, ossia quell’ampia categoria di produzione che impiega produzione integrata al computer, alti livelli di adattabilità e rapidi cambiamenti di progettazione.

L’istituto tecnico “E. Majorana” di Termoli, da sempre attento ai cambiamenti in atto nel settore delle attività produttive, ha raccolto la sfida della formazione dei nuovi operatori nell’ambito dell’industria 4.0 ed ha attivato un innovativo indirizzo del corso di studi dedicato proprio all’automazione industriale con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore permeabilità tra il percorso formativo e il mondo del lavoro.

Proprio per questo motivo, l’istituto “E. Majorana” ha ottenuto, grazie alla formazione dei propri docenti, la qualifica di scuola sede ufficiale dei Corsi Siemens SCE (Siemens Automation Cooperates with Education).Siemens è ad oggi il maggior produttore di PLC, ma soprattutto di tecnologie di programmazione oltre che di simulazione per la gestione di una smart manufacturing. La scuola è inoltre dotata di un laboratorio (Sistemi Automatici) attrezzato con 10 postazioni PLC Siemens LOGO! utilizzati al 4°anno e un laboratorio (FESR), utilizzato dai ragazzi del 5° anno, di automazione industriale attrezzato con 10 postazioni PLC Siemens S7-1200 e un’isola di assemblaggio che verrà convertita completamente con PLC Siemens s7-1500 e periferiche decentrate. Al momento il Majorana è l’unico istituto della regione Molise ad essere sede SCE Trainer ed è uno dei pochi in Italia ad avere ottenuto la certificazione di SCE Trainer avanzata.

La formazione e la rete di rapporti che si sta sempre più consolidando sul territorio con le realtà produttive impegnate nel campo dell’automazione rappresentano senza dubbio un importante strumento di crescita per gli studenti dell’istituto Majorana che, al termine degli studi, hanno sviluppato le competenze necessarie per impegnarsi in un settore in costante espansione come quello dell’automazione.

Galleria fotografica