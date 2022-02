«Ospedale San Timoteo da potenziare prima che sia troppo tardi»

L'intervista a Nicola Felice

TERMOLI. Quattro pilastri di un ragionamento unico, quello che porta il comitato San Timoteo a rilanciare la propria azione e soprattutto le proprie istanze e aspettative relative al potenziamento del presidio ospedaliero di viale San Francesco.

Alla luce delle novità annunciate nel vicino basso Abruzzo, il presidente Nicola Felice, riunendo anche il direttivo dell'associazione, ha ribadito i concetti chiave della lunga mission portata avanti negli ultimi 9 anni.

In primis, promuovere e indire subito concorsi, sia del personale medico, istituendo la Uoc del Pronto soccorso, sia per il personale sanitario, Oss e infermieri.

Seconda istanza relativa al decreto ad hoc per il Molise, come avvenuto già per la Calabria, cavallo di battaglia del Comitato, con l'appello alle istituzioni locali di chiedere un confronto col Governo Draghi.

Nell'altra metà della mela c'è uno spicchio che vede la critica severa ai rappresentanti politici, ai vari livelli, e anche degli ultimi due lustri.

Infine, un impulso al coordinamento che dovrebbe far partire il processo di aggregazione del basso Molise all'Abruzzo, iniziativa provocatoria, ma fino a un certo punto, che già raccolse favori di alcuni amministratori locali costieri e la curiosità, quanto meno, delle amministrazioni di Vasto e San Salvo, nell'obiettivo di andare a realizzare una nuova Provincia.

Ma qui il percorso, seppur legislativamente ammissibile, vista la continuità territoriale, è lungo.