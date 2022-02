Attacco russo, la testimonianza di padre Ruslan dall'Ucraina: «Siamo preparati al peggio»

TERMOLI. Attraverso il prezioso contatto fornito dal parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia, abbiamo contattato un sacerdote ucraino, che nella sua nazione, come tutti, sta vivendo ore di massima tensione.

«Siamo preparati al peggio». Con queste parole, Ruslan Mykhalkiv, 42enne che ha vissuto dal 2012 al 2017 a Roma, ci ha confermato nella tarda serata di ieri come le prospettive fosse molto più che incerte e poi, nella notte, le dichiarazioni di Putin e l’avvio delle operazioni militari in Ucraina. Sta lavorando in un seminario a Kiev, dove dovrebbe tornare lunedì, ma ora, chiaramente, dopo l’attacco russo, tutto cambia.

Due volte è stato in basso Molise, la prima proprio all’insediamento di don Nicola Mattia nel 2015, conoscendo anche altri parrocchiani.

«Stanchi, ma sappiamo che dobbiamo prepararci al peggio (che poi è arrivato nella notte, ndr).

Alla domanda su quanti proseliti abbia Putin, Ruslan è certo, «Pochi, pochissimi».

«Siamo stati un cuscinetto già per molto tempo e poi, mi pare che siamo cresciuti abbastanza per non voler esserlo – ha risposto all’opportunità di avvicinarsi alla Nato e all’Occidente - con la Nato è una buona domanda. Penso che dietro c’è il desiderio di vivere civilizzati. Il tempo ha fatto vedere che dobbiamo fidarci prima di noi stessi, però bisogna avere degli alleati.

Infatti siamo nell’ottavo anno di guerra, però nonostante ciò la società si sviluppa e il livello della vita, la stabilità, pian pianino si cristallizza. In questi 20 anni siamo diventati un po’ meno ingenui con un po’ di più stabilità».

Sulle prospettive della guerra, «Cercheremo di resistere, ma dipende dal prezzo che si pagherà e quanto durerà».

Infine, il pensiero rivolto agli amici nel basso Molise: «Li ricordo cordialmente e ringrazio per le preghiere e per le parole di supporto».