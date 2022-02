Tutela delle fasce più fragili, Garante incontra ospiti e vertici della ‘Pistilli’

CAMPOBASSO. La tutela dei diritti della persona passa anche attraverso la tutela del benessere psicofisico. “Ciò è ancor più vero – rimarca la Garante dei Diritti della Persona – in tutte quelle circostanze di particolare fragilità; si pensi, ad esempio, a quella parte di popolazione anziana che ha la necessità di essere assistita presso centri residenziali specifici”.

Nell’ottica di intraprendere iniziative mirate ad incrementare i livelli di tutela nei confronti della terza età, Leontina Lanciano ha effettuato una visita presso la Casa di riposo ‘Don Carlo Pistilli’ di Campobasso. Accompagnata dal Commissario straordinario della struttura, Luigi Sabella, la Garante ha incontrato la direttrice, Rosanna De Lellis, e gli ospiti della struttura.

“Si è trattato di un’importante occasione – evidenzia Leontina Lanciano – per conoscere una realtà positiva come quella della ‘Don Carlo Pistilli’. Ho potuto riscontrare con piacere come la struttura presenti degli standard molto elevati dal punto di vista qualitativo. Soprattutto per tutti gli aspetti legati al pieno rispetto della dignità della persona. I locali comuni e le stanze sono moderni, ben aerati e ben illuminati. Sono, inoltre, organizzati per consentire comfort e privacy agli ospiti. Allo stesso modo, ho appreso dalla direttrice che il livello di partecipazione degli anziani residenti alle molte attività proposte dal centro residenziale è sempre elevato”.

L’incontro si è concluso con l’impegno delle parti ad avviare una futura collaborazione finalizzata alla realizzazione di eventi ricreativi e attività di socializzazione. “Per chi vive la realtà delle case di riposo – conclude la Garante – la vita di relazione e i momenti di svago non sono elementi secondari, ma costituiscono un importante strumento per mantenere un adeguato livello di benessere global