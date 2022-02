«Termoli merita luoghi per la cultura, subito un teatro tenda»

TERMOLI. I componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, Ippazio Stamerra, Nicolino Di Michele, Daniela Decaro e Antonio Bovio, hanno sottolineato l’importanza che il settore degli spettacoli possa tornare a emozionare, anche in stagioni diverse da quella estiva. «Dalla musica, alla danza, dalla commedia al dramma, il palcoscenico ci penetra lasciando un'emozione, sia che si tratti di una piccola rappresentazione che di un'immensa opera lirica.

La cultura ci rende liberi e consente a ciascuno di noi di vedere il mondo da una prospettiva diversa, prospettiva spesso negata ai giovani d'oggi che vediamo relegati dinanzi ai cellulari o ai video games. Creare un'alternativa. Questo manca. Parliamoci chiaro. Termoli cosa offre ai giovani il sabato sera? I ragazzi hanno bisogno di stimoli. La loro intelligenza aperta a nuovi orizzonti, deve essere alimentata e noi adulti abbiamo il dovere di aprire loro le piste e renderle agevoli per una crescita sana e costruttiva. La nostra proposta? Un Teatro comunale-struttura polifunzionale per le discipline Artistiche, Musicali e dello spettacolo dove tutti potranno vivere in prima persona le emozioni che solo l'arte può offrire. La nostra mozione rivolta al sindaco e all'assessore competente, mira a porre in essere tutte le azioni necessarie a dotare il Comune di Termoli di un teatro comunale-struttura polifunzionale per le discipline Artistiche, Musicali e dello spettacolo e a creare un tavolo permanente che coinvolga tutti i soggetti dell’ambito culturale, per studiare insieme idee, progetti, risorse e buone pratiche per favorire la cultura teatrale, musicale, artistica e dello spettacolo in ogni sua forma e dimensione. Nell’attesa che questo progetto prenda forma e venga realizzato, chiediamo che l'amministrazione comunale provveda all’uso di un teatro tenda, anche con l’aiuto di sponsor, che venga usato per stagioni teatrali, musicali, saggi scolastici, saggi di danza ed ogni altra forma di spettacolo. Noi vorremmo che nell'amministrazione e nella giunta comunale si formasse una precisa coscienza dell'arte considerata come una necessità collettiva, come un pubblico servizio alla stregua dei bisogni essenziali perché se il cibo alimenta il corpo, l'arte alimenta l'anima.

Termoli è una città sprovvista di luoghi dove poter svolgere al chiuso spettacoli teatrale, concerti musicali, spettacoli di danza e ogni altra disciplina artistica e culturale. - I cittadini di Termoli sono costretti a spostarsi fuori dalla nostra città per assistere a spettacoli teatrali e musicali. - Investire in cultura vuol dire investire nel futuro delle nostre generazioni. Gli eventi culturali incidono sulla crescita del turismo. Diversi comitati, associazioni o singoli cittadini, si impegnano nella promozione della cultura nella nostra città ma sono spesso costretti a realizzare eventi in altre città oppure in luoghi non adatti a questo tipo di manifestazioni per carenza di un luogo ad esse deputato. Nel patrimonio dell’Ente sono compresi gli edifici dell’ex Istituto Nautico e della scuola media ‘Schweitzer’, che ben potrebbero essere riqualificati, ristrutturati e convertiti in teatro comunale-struttura polifunzionale per le discipline artistiche, musicali e dello spettacolo. Tra le misure previste dalle norme vigenti, v’è la possibilità da parte dell’Ente, di pubblicare un avviso per manifestazione di interesse da parte di privati interessati alla cessione in proprietà, locazione o altro, allo stesso Comune di Termoli di locali idonei a essere utilizzati come teatro comunale-struttura polifunzionale per le discipline Artistiche, Musicali e dello spettacolo. Infine, ma non per importanza, il Ministero della Cultura in chiusura del 2021, oltre il bando Borghi, ha pubblicato altri due avvisi previsti dal Pnrr del valore complessivo di 390 milioni di euro.

Il primo riguarda proprio l’efficientamento energetico di cinema e teatri, codificato nel Pnrr Cultura quale linea di investimento volto a migliorare l’efficienza energetica. Sono in corso di acquisizione le proposte progettuali per aviare la fase realizzativa degli interventi a partire da giugno 2022. Tanto rappresentato, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il sindaco e la giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie a dotare il Comune di Termoli di un teatro comunale-struttura polifunzionale per le discipline artistiche, musicali e dello spettacolo. A creare un tavolo permanente che coinvolga tutti i soggetti dell’ambito culturale, per studiare insieme idee, progetti, risorse e buone pratiche per favorire la cultura teatrale, musicale, artistica e dello spettacolo in ogni sua forma e dimensione. Nell’attesa che questo progetto prenda forma e venga realizzato, provvedere all’uso di un teatro tenda, anche con l’aiuto di sponsor, che venga usato per stagioni teatrali, musicali, saggi scolastici, saggi di danza ed ogni altra forma di spettacolo. La mozione presenta i caratteri dell’urgenza anche in previsione della imminente approssimarsi della stagione estiva e pertanto si chiede che venga trattata nella prossima seduta del Consiglio comunale».