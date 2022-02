«No alla Guerra!», la Chiesa Ortodossa invita al dialogo: da Campomarino padre Gianni De Paola

CAMPOMARINO. «No alla Guerra! Anche se ogni appello alla Pace e al dialogo sulla questione Ucraina sembra essere caduto nel vuoto, continuiamo tutti fratelli in Cristo a pregare, nulla è impossibile a Dio!

È difficile comprendere i meccanismi che portano le nazioni e le genti all’odio e alla divisione se non si leggono in un contesto di intervento del male nella storia degli esseri umani! Alle autorità italiane ed europee, l’invito deve essere alla prudenza e alla continua promozione del dialogo. Cristo è in mezzo a noi».

Sono le parole di padre Gianni De Paola, parroco della parrocchia San Nicola di Myra di Campomarino, membro del Consiglio Generale della Chiesa Ortodossa Italiana. «Abbiamo lasciato alle immagini di un video, di una Chiesa Ortodossa Ucraina, dove una colomba bianca entra in chiesa e si pone sopra l’icona dell’altare, il nostro messaggio.

È un simbolo importante di pace perché la colomba, animale mite e di colore bianco, che rappresenta la purezza è anche la raffigurazione dello Spirito Santo, che si è manifestato in forma di colomba durante il battesimo di Gesù sul Giordano: “e lo Spirito Santo scese sopra di lui, in forma corporea come di colomba” (Luca 3,22), evento raccontato anche dagli altri tre evangelisti (Matteo 3,16 – Marco 1,10 e Giovanni 1,32). La colomba è associata alla pace in quanto riportò a Noè un rametto d’ulivo, a significare la fine del diluvio e la rappacificazione tra Dio e l’Umanità: “E la colomba tornò a lui verso sera; ed ecco, essa aveva nel becco una foglia d’ulivo strappata di fresco; così Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.” (Genesi 8,11).

È in cantiere una Cooperazione Cristiana per la Pace promossa dalla Chiesa Ortodossa Italiana, rappresentata da monsignor Filippo Ortenzi e dalla Congregazione Francescana Fratelli e Sorelle Minori rappresentata da monsignor Giovanni Maddamma, avente quale obiettivo la promozione della Pace nel mondo». All’iniziativa hanno già aderito vari, nonché pastori evangelici metodisti e pentecostali.