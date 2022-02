Bollettino Covid: in Italia 69.439 guariti e 46.169 contagi

ROMA. In Italia 12.125 persone ricoverate con sintomi, di cui 839 in terapia intensiva. Su 484.530 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 46.169 contagi, mentre i guariti sono stati 69.439. Sono stati 249, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 1.199.228.

