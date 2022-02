Oggi sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, salve solo le fasce di garanzia

TERMOLI. Sciopero di 24 ore a carattere nazionale del trasporto pubblico, fatte salve le fasce di garanzia, ovviamente.

Anche in questa circostanza la proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranviari delle aziende operanti nella regione Molise nel rispetto delle modalità previste dagli accordi attuativi e dalle provvisorie regolamentazioni ed aggiornamenti di cui alla legge 146/90 così come modificata dalla legge 83/2000. Il personale viaggiante e delle biglietterie si asterrà dal lavoro per l’intera prestazione lavorativa ad eccezione delle ore in fasce di garanzia di seguito riportate. Il personale a terra (uffici - officine) sciopererà invece per l’intera prestazione lavorativa.

Nelle date del 26 luglio, 16 settembre, 21–28 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre scorsi si sono svolti incontri esclusivamente dedicati all’argomento della regolamentazione delle ferie, senza mai aver avuto modo di fare neanche un dettagliato elenco degli argomenti su cui basare il rinnovo del Ccnl, a riprova che l’unico interesse delle controparti era riferito alla questione ferie. Inoltre, nel merito delle discussioni, l’atteggiamento ancora provocatorio e pregiudiziale di Asstra, Agens e Anav faceva emergere chiaramente che i costi economici legati alla risoluzione della problematica non dovevano ricadere in alcun modo sulle Aziende e che, quindi, la relativa ed ipotizzata costituzione della “indennità Ferie”, utile alla regolamentazione dell’istituto contrattuale, anche a seguito delle sentenze intervenute in materia, doveva essere di fatto autofinanziata dalle lavoratrici e dai lavoratori oltre che ad avere un’incidenza anche sulle voci previste dalla contrattazione aziendale.

Rispetto all’esito degli incontri non hanno potuto far altro che proclamare una prima azione di sciopero di 4 ore, che si è svolto il 14 gennaio 2022.

Facendo seguito alla prima astensione dal lavoro, sono state costrette a proclamare una seconda azione di sciopero nazionale di 24 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), che hanno diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Durante l’astensione dal lavoro saranno garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme ed in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia.