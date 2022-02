Maghi, streghe e babbani al rapporto: il 27 febbraio appuntamento alla Fahrenheit

TERMOLI. Domenica 27 febbraio alle 17:00 gruppo di lettura online su "Harry Potter e la pietra filosofale” di J. K. Rowling organizzato dalla Libreria Fahrenheit "Harry Potter e la pietra filosofale” di J. K. Rowling (Salani, traduzione di Marina Astrologo), è al centro del nuovo gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit, domenica 27 febbraio alle 17:00, sulla piattaforma Google Meet.

"Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che Lei ha diritto a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Qui accluso troverà l'elenco di tutti i libri di testo e delle attrezzature necessarie. L'anno scolastico avrà inizio il 10 settembre. Restiamo in attesa del Suo gufo entro e non oltre il 31 luglio p.v. Distinti saluti, Minerva McGonagall Vicepreside".

Nel giorno del suo undicesimo compleanno, la vita di Harry Potter cambia per sempre. Una lettera, consegnata dal gigantesco e arruffato Rubeus Hagrid, contiene infatti delle notizie sconvolgenti. Harry scopre di non essere un ragazzo come gli altri: è un mago e una straordinaria avventura lo aspetta...

J. K. (Joanne Kathleen) Rowling scrive storie da quando era bambina, e ha sempre desiderato diventare scrittrice. L’ispirazione per Harry Potter le venne anni fa su un treno da Manchester a Londra: arrivata alla stazione di King’s Cross, quasi tutti i personaggi avevano già acquistato carattere. Durante gli anni successivi cominciò a delineare la trama di ogni libro e a scrivere il primo della serie, “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, pubblicato da Bloomsbury nel 1997 e da Salani nel 1998. J. K. Rowling ha scritto anche “Il Quidditch attraverso i secoli” e “Gli animali fantastici: dove trovarli”. Grande successo ha avuto anche il suo primo romanzo per adulti: “Il seggio vacante”, edito da Salani nel 2012.

Sempre per le edizioni Salani dal 2013 in libreria anche la nuova serie (per adulti e firmata con lo pseudonimo Robert Galbraith) con protagonista l'investigatore privato Cormoran Strike. Il primo titolo è “Il richiamo del cuculo”. Nel 2017 Salani pubblica “Buona vita a tutti”, che riporta il discorso che l'autrice ha tenuto per la cerimonia di laurea ad Harvard. Gli ultimi due libri sono “L' Ickabog” e “Il Maialino di Natale” (Salani).

Il gruppo di lettura online della libreria Fahrenheit si tiene su Google Meet (scaricabile per PC e smartphone). Le iscrizioni sono aperte a un massimo di 15 partecipanti e possono essere effettuate inviando una mail all’indirizzo libreriatermoli@gmail.com.

