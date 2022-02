Elettrodotto Gissi-Larino-Foggia approda in Consiglio a Guglionesi

GUGLIONESI. «Alle ore 15.30, si terrà un Consiglio comunale monotematico, il quale si esprimerà sulla nostra richiesta di istituire una Commissione finalizzata ad individuare e studiare le problematiche ambientali, territoriali e sociali connesse alla realizzazione dell'elettrodotto "Gissi-Larino-Foggia", opera che interessa il territorio del Comune di Guglionesi per oltre 12 km. Considerata l'importanza della questione che verrà affrontata, invitiamo i cittadini a partecipare». È il messaggio social lanciato dai Discoli del Sinarca.

Il comune di Guglionesi con Delibera di Consiglio comunale n°15 del 27. 07.2012 aveva approvato il contenuto dello schema di Protocollo d'intesa per l'intervento denominato "Elettrodotto 380kv Foggia-Gissi" nella Regione Molise tra Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comuni di Mafalda, Tavenna, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Portocannone, San Martino in Pensilis, Larino, Montorio nei Frentani, Ururi e Terna Rete tali a Spa.

Il contenuto della Convenzione, tra Terna Reti Spa e Comune di Guglionesi per la realizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380kv Foggia-Gissi" per le parti ricadenti all'interno del territorio del Comune di Guglionesi e le relative compensazioni; con la citata deliberazione il Consiglio ha demandato al sindaco ed al Responsabile del Settore Tecnico rispettivamente la stipula del Protocollo d'Intesa e la stipula della convenzione. In merito lo scorso 6 ottobre il Comitato denominato "I Discoli del Sinarca", nonché il Comitato "Per la tutela del Territorio", hanno chiesto di istituire una commissione consiliare speciale a norma dell'articolo 12 del vigente Statuto Comunale.

I 4 consiglieri di maggioranza hanno ritenuto opportune, in pieno accoglimento delle specifiche richieste avanzate dai Comitati indicati, proporre lo svolgimento di un Consiglio comunale monotematico finalizzato alla costituzione di una Commissione temporanea di Studio, proponendo di istituire un’apposita Commissione temporanea di Studio a norma dell'articolo 14 del vigente regolamento per il Consiglio comunale al fine di individuare, analizzare e studiare le diverse problematiche ambientali, territoriali e sociali relative alla realizzazione dell'Elettrodotto 380 KV doppia tema "Gissi-Larino-Foggia'', nella parte dell'opera che attraverserà il territorio comunale di Guglionesi.