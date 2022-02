«Tempi troppo lunghi per l'assegnazione dei chioschi»

TERMOLI. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha presentato una interpellanza urgente con risposta orale nel prossimo Consiglio comunale su uno degli aspetti più enigmatici degli ultimi anni, il mai compiutamente decollato Piano dei chioschi. In origine, questo strumento doveva servire sia per favorire l’autoimprenditorialità che rivitalizzare alcune zone della città. I consiglieri comunali pentastellati Antonio Bovio, Ippazio Stamerra, Daniela Decaro, Nicolino Di Michele tornano indietro all’avviso del marzo 2013, in cui furono individuati a Termoli 15 lotti, ma ne sono stati assegnati solo 4.

«Le aree pubbliche da assegnare in concessione a soggetti privati interessati all’installazione e mantenimento per 10 anni di chioschi venivano definite e suddivise in otto distinte aree. Con delibera di Giunta comunale 216 del 25 settembre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento piano dei chioschi-atto di indirizzo” la Giunta deliberava di attivare le procedure per l’elaborazione del piano dei chioschi da realizzare su suolo pubblico; di demandare il dirigente del Servizio Patrimonio l’incarico della composizione del gruppo di lavoro, di concerto con lo stesso servizio Patrimonio, Demanio e il Settore Programmazione-Gestione e Governo del Territorio, che dovrà elaborare ed aggiornare il Piano dei Chioschi; considerare tale elaborazione come ipotesi di progetto obiettivo di cui al Ccnl. La delibera 265 del 06.12.2021, tra le altre questioni approvava il progetto intersettoriale che consentirà di avere un nuovo piano chioschi, di finanziare il progetto limitatamene alla somma di 4.500 euro e che la quota residua di 4.160 euro dovrà essere impegnata dal dirigente del settore con le risorse disponibili per l’annualità 2022 subordinatamente all’esame positivo da parte della contrattazione decentrata di riservarsi l’eventuale rimodulazione del progetto; di dare mandato al dirigente del settore per l’avvio del progetto. La realizzazione di chioschi oltre a consentire ai quartieri sprovvisti di dotarsi di attività commerciali necessarie, ha la finalità di incrementare le opportunità di lavoro e il turismo».

Per queste ragioni, il gruppo M5S impegna sindaco e Giunta a far sapere quale attività è stata svolta sino ad ora dall’Ufficio competente, quali i tempi previsti per la definitiva assegnazione a soggetti privati delle aree pubbliche da destinare alla

realizzazione di chioschi e se tale procedura si concluderà prima della prossima stagione estiva. L’interpellanza con risposta orale, presenta i caratteri dell’urgenza, pertanto si chiede che venga trattata nel prossimo Consiglio comunale».

«Per questo abbiamo interpellato il sindaco e l’assessore competente per conoscere quale attività è stata svolta sino ad ora dall’Ufficio competente, quali i tempi previsti per la definitiva assegnazione a soggetti privati delle aree pubbliche da destinare alla realizzazione di chioschi e se tale procedura si concluderà prima della prossima stagione estiva. La crisi pandemica ha colpito duramente la nostra economia, il piano chioschi potrebbe essere una chance per molte persone desiderose di intraprendere una attività commerciale e sicuramente è una grande chance per il turismo nella nostra città. Non c'è altro tempo da perdere!»