Concessioni balneari, le associazioni scrivono anche a Toma

TERMOLI. E’ stata inviata nella giornata anche al governatore del Molise, Donato Toma, così come a tutti i presidenti delle Regioni italiane che affacciano sul mare, una lettera a firma delle organizzazioni di categoria degli imprenditori balneari sul tema della concessioni demaniali marittime. «Abbiamo segnalato che, a seguito delle sentenze n. 17 e n. 18 di novembre scorso dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, alcuni comuni potrebbero avviare gare per l'assegnazione delle aree demaniali già oggetto di concessione o anche determinare altra data di scadenza della stessa non predeterminata per legge. Sottolineato che tali atti sarebbero illegittimi e fonte solo di contenzioso dannoso per l'Ente stante la chiara, per uniforme e costante interpretazione della Consulta, attribuzione allo Stato della competenza sui criteri di assegnazione delle concessioni.

A ciò si aggiunga che, la determinazione di una data di scadenza diversa da quella prevista per legge, potrebbe essere foriera di contenzioso in sede amministrativa e civile. Per cui abbiamo chiesto di invitare i Comuni delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo dall'astenersi dall'adozione dei sopra indicati atti in attesa delle determinazioni legislative nazionali». A firma di Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti e Confartigianato.

«Le scriventi Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle decine di migliaia di aziende balneari italiani con la presente vi inviano quanto chiesto al Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga lo scorso 21 febbraio. Si fa infatti presente che a seguito delle sentenze n. 17 e n. 18 di novembre scorso dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, alcuni comuni potrebbero avviare gare per l'assegnazione delle aree demaniali già oggetto di concessione o anche determinare altra data di scadenza della stessa non predeterminata per legge.

A tal proposito si sottolinea che tali atti sarebbero illegittimi e fonte solo di contenzioso dannoso per l'Ente stante la chiara, per uniforme e costante interpretazione della Consulta, attribuzione allo Stato della competenza sui criteri di assegnazione delle concessioni. A ciò si aggiunga che la determinazione di una data di scadenza diversa da quella prevista per legge potrebbe essere foriera di contenzioso in sede amministrativa e civile. Per cui si chiede che vogliate invitare i Comuni delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo dall'astenersi dall'adozione dei sopra indicati atti in attesa delle determinazioni legislative nazionali». Intanto, due sere fa, il presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, ha incontrato il leader della Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli.

«Con il Presidente Carlo Sangalli in serata facciamo un'analisi della situazione. La balneazione attrezzata italiana precarizzata da una sentenza del Consiglio di Stato sbagliata.

Il Sib con il patrocinio dei professori Maria Alessandra Sandulli e Romano Vaccarella la impugnerà davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Il Governo il 15 febbraio 2022 ha approvato all'unanimità un emendamento con il quale si prevede la delega al governo per una riforma della disciplina delle concessioni demaniali marittime. Siamo in attesa della sua formalizzazione per una compiuta valutazione della volontà del Governo.

Il Sib Confcommercio unitamente alla Fiba-Confesercenti hanno sin qui manifestato la disponibilità a fornire al Governo ogni contributo per una corretta disciplina che effettui un giusto bilanciamento fra la tutela della concorrenza e la salvaguardia dei diritti dei concessionari attualmente operanti. Il Sib e la Fiba sono disponibili, come sempre, al confronto. Indisponibili, come sempre, a mettere in discussione la tutela del legittimo affidamento dei concessionari attualmente operanti e il valore commerciale delle aziende frutto del lavoro e dei sacrifici dei balneari. Sarebbe ingiusto e immorale sottrarre le aziende a chi le ha create per regalarle a chi si arricchirebbe ingiustamente. L'intero sistema Confcommercio è a fianco dei balneari nella loro battaglia per la difesa del loro lavoro e delle loro aziende».