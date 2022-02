Sanità, mesi di attesa per una Tac: “Noi, soggetti fragili solo per il vaccino”

TERMOLI. Per prenotare una Tac in Molise non c’è posto: o almeno, non subito. I tempi di attesa vanno da circa 8 mesi per Campobasso, fino a superare l’anno su Termoli. Un tempo davvero troppo grande per chi convive con un dolore o deve tenere il proprio corpo sotto controllo dopo un’operazione o un malore. E così chi ha un problema di salute, e non ha tempo da perdere, deve mettere mano al portafoglio prendendo un appuntamento da un privato.

Un aggravio di costi che, sfortunatamente, grava sul bilancio familiare a tal punto che non tutti possono permetterselo: «La mia pensione è discreta – confessa ADS, soggetto fragile termolese – Posso permettermi una visita privata, ma penso a chi, a differenza mia, riceve una pensione di 500 euro e non può curarsi perché, nel caso in cui si rivolga al privato, dovrà rinunciare a mangiare o a pagare le bollette pur continuando a pagare la sanità pubblica, la stessa che non gli garantisce cure adeguate. È giusto tutto questo?».

E chi riponeva le speranze nella nuova Tac inaugurata lo scorso luglio (LEGGI) è rimasto deluso: avere un appuntamento al San Timoteo di Termoli comporta tempi biblici di attesa. La prima data disponibile? «Tra fine gennaio e i primi di febbraio 2023, secondo quanto riferito dal call center – continua la testimonianza - Se volessi andare a Campobasso, invece, potrei farlo a ottobre alle 8.30 di mattino. Questo significherebbe avviarmi con largo anticipo. E chi non ha l’auto come fa? Deve prendere i mezzi pubblici e organizzarsi affinché riesca a prendere tutte le coincidenze».

Non va meglio per i soggetti fragili, coloro che, per il Ministero della Salute e il Governo, sono persone da proteggere, come ha mostrato la pandemia che ha riscritto le priorità consentendo alle categorie su descritte di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19 prima degli altri: «Ho necessità di fare la Tac dopo essere stato operato per un nodulo al polmone – ha commentato ancora ADS – Devo sottopormi a controlli annuali, ma a quanto pare risulto soggetto fragile solo quando si tratta di inocularmi il vaccino. Ho fatto tutte e tre le dosi, sia chiaro, e se servirà farò anche la quarta, ma non trovo giusta questa disparità di trattamento: per il vaccino passo davanti a tutti, per una Tac posso attendere. Con questo non voglio dire che sia giusto che io scorra la lista passando davanti ad altre persone prenotate prima di me, ma nemmeno l’utilizzo di due pesi e due misure a seconda delle situazioni».