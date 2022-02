«Bene la convocazione dei sindaci, si affronti con fermezza la criticità sanitaria»

TERMOLI. A distanza di pochi giorni dalla conferenza stampa dello scorso mercoledì, il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, torna a parlare della sanità locale: «Apprendiamo con soddisfazione la convocazione dei Sindaci del Distretto di Termoli-Larino, da parte del sindaco di Termoli. È quanto da tempo chiediamo per affrontare con fermezza le criticità dei servizi sanitari, in primis dell'ospedale San Timoteo.

È indispensabile assumere, subito, iniziative forti e chiare per ottenere soluzioni da parte del presidente-commissario Toma e dall'Asrem. Ancor più ora che si continua a registrare, da oltre tre settimane, il blocco delle sale operatorie per gli interventi programmati, mentre sono consentiti solo quelli urgenti. Ciò non fa che aumentare ancora più la sfiducia verso un positivo futuro del San Timoteo, unico presidio ospedaliero per l'intero basso Molise. Auspichiamo che nell'incontro dei sindaci si prendono in considerazioni anche le tante proposte che il nostro Comitato da tempo ha formulato, tra queste la richiesta di un incontro col presidente Draghi per l'emanazione del Decreto Molise, simile a quello della Calabria, che già inizia ad avere positivi risultati.

Altre e più importanti iniziative nei prossimi giorni saranno prese dal nostro Comitato, anche in vista della programmazione dei fondi del Pnrr assegnati al Molise».