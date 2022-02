Dolore e commozione per l'addio ad Amato Rullo, morto sul lavoro

SAN SALVO. Si sono tenuti oggi, alle ore 12, presso la chiesa di San Nicola a San Salvo i funerali di Amato Rullo, il 69enne morto a seguito di un tragico incidente sul lavoro nella zona industriale di San Salvo (Leggi). La messa è stata officiata da don Beniamino.

In città c'è dolore e sgomento per quanto accaduto al pensionato. In molti sono ancora increduli e si chiedono ancora come sia potuto accadere questo fatale dramma.

Ieri si è tenuta l'autopsia sul suo corpo che ha stabilito come il decesso sia stato causato dal trauma cranico e toracico conseguente alla caduta (Leggi).

L'uomo si trovava ricoverato presso l'ospedale di Pescara in rianimazione dallo scorso venerdì ed è deceduto nella mattinata di mercoledì 23 febbraio (Leggi).