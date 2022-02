«Stiamo subendo rincari davvero sconsiderati, la busta paga piange»

TERMOLI. «Chiediamo quello che per noi è assolutamente legittimo, ossia il rinnovo contrattuale fermo dal 2017». Con queste parole il rappresentante sindacale della Filt-Cgil, Cristino Lepore, ha evidenziato il vuoto che la categoria subisce. Adesione massiccia, al 99%, per lo sciopero del trasporto locale a Termoli di venerdì scorso, con la quasi totalità dei dipendenti Gtm a incrociare le braccia, fatte salve le cosiddette fasce di garanzia.

Persone costrette a ovviare in altra maniera, oppure ad attendere sia al capolinea di piazza Garibaldi che al terminal bus di via Martiri della Resistenza, in attesa che almeno le corse "blindate" partissero.

«Ne abbiamo assolutamente diritto, ce lo siamo meritato e assai sudato, specie in questi due ultimi anni, dove siamo stati in prima linea durante la pandemia». Lo sciopero è stato proclamato per l'assoluta inerzia da parte delle componenti competenti. Non c'è sul tavolo alcuna proposta, né economica e tanto meno normativa. «Spiace per l'utenza che deve subire disagi, ma non abbiamo altro modo per far sentire la nostra voce».

Nello stesso solco l'intervento di Nicola Grimani, per la Uilt: «Sono cinque anni di mancate risposte e proprio negli ultimi tempi subiamo aumenti sconsiderati che non possiamo fronteggiare con l'attuale busta paga. La trattativa è arenata da un anno e mezzo e vogliamo anche migliorare il servizio, chiedendo che si investa in autobus moderni e meno impattanti. I soldi ci sono, devono essere spesi bene, per i lavoratori, per l'utenza e per l'ambiente».

