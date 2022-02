Una "Mostra mercato" estiva a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Iniziativa del neo assessore al Commercio del Comune di Campomarino, Michele D’Egidio, che da alcune settimane ha ereditato anche questa delega. L’amministrazione ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti interessati all’organizzazione e gestione di una “Mostra Mercato" temporanea estivo. Scopo è quello di sollecitare e selezionare, in via sperimentale, proposte di organizzazione, gestione e promozione di mostre mercato a livello locale con l’obiettivo di innalzare, diversificare e qualificare l’offerta turistica del territorio favorendone la crescita economica, stimolando artisti, produttori, commercianti, collezionisti, hobbisti, artigiani ad esporre e vendere creazioni artistiche e artigianali, vintage, antiquariato, stampe, riproduzioni e libri, stampe, oggetti da collezionismo, prodotti di artigianato, fiori, piante, animali.

L’organizzazione della mostra mercato viene affidata per il periodo di due anni con eventuale proroga al terzo anno, su esplicita e formale volontà delle parti. La manifestazione avrà luogo dalla terza domenica di giugno fino alla terza domenica di settembre, compatibilmente alle domande ricevute, in via Alcide De Gasperi, fatta salva la facoltà del sindaco, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ovvero per ragioni di sicurezza o cause particolari, può modificare, interrompere o annullare la mostra mercato disponendo, ove possibile, una diversa collocazione. L’orario di svolgimento è stabilito dalle 20 alle 24. I posteggi a disposizione sono individuati in un numero massimo di 31. Il numero è puramente indicativo in quanto per la buona riuscita dell’evento potrà essere autorizzato anche un numero inferiore. I posteggi sono riservati a commercianti, artigiani, hobbisti. Il soggetto gestore dovrà individuare gli operatori a cui assegnare i posteggi, che devono essere in possesso nel caso di commercianti: autorizzazione per lo svolgimento di commercio su aree pubbliche itinerante o su posteggio fisso; qualora trattasi di opere dell’ingegno: tesserino di hobbista; in caso di artigiani: visura camerale dalla quale risulti la loro qualifica di artigiani. Le operazioni di montaggio verranno concordate e disciplinate secondo quanto previsto dall’Ufficio di Polizia Municipale.

Sui posteggi saranno posizionati strutture di facile rimozione in legno (casette) non dovranno superare le dimensioni dello spazio assegnato previsto in mq. 12. Le strutture non dovranno costituire ostacolo o insidia alla viabilità né ostruire gli accessi alle abitazioni. Ogni casetta deve essere tassativamente di colore bianco o sabbia o sfumature di azzurro. È obbligo dell’espositore di cose vecchie ed antiche tenere un registro per le operazioni e rispettare il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137” con particolare riferimento agli artt. 63-64. Ai fini dell’applicazione della disciplina sul commercio di cose antiche od usate prevista dagli articoli di cui sopra, si considerano “cose usate prive di valore o di valore esiguo” gli oggetti esposti per la vendita ad un prezzo non superiore a 50 euro. L’espositore si assume altresì ogni responsabilità per gli oggetti posti in vendita e solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente agli oggetti venduti o esposti, per eventuali danni cagionati a terzi o per eventuali danni e/o furti subiti. Non possono essere posti in vendita oggetti d’oro e le pietre preziose.

Possono presentare domanda per organizzare la mostra mercato: persone fisiche, promotrici di manifestazioni; imprese individuali, cooperative, o società in stato di attività regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese di una Camera di Commercio promotrici di manifestazioni; associazioni di categoria degli operatori del settore commercio su area pubblica o dell'artigianato; associazioni culturali, comitati e associazioni di categoria. È obbligatorio ai fini della presentazione della propria candidatura il sopralluogo con la presa visione dei luoghi interessati dagli eventi. Il sopralluogo è motivato dalla necessità di assicurare una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi da parte degli operatori permettendo pertanto agli stessi operatori di effettuare le debite valutazioni, effettiva e consapevole manifestazione di interesse, Le domande devono pervenire entro le ore 13 del 25 marzo 2022, negli appositi stampati predisposti dall’Ufficio Commercio.