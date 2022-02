«Nel segno della pace»

BASSO MOLISE. Diverse le iniziative locali di solidarietà al popolo ucraino.

Il Comune di Ururi con i colori giallo-blu dell'Ucraina nel segno della pace. «In queste ore terribili, dettate solo da guerra e spregiudicatezza, manifestiamo il rifiuto di ogni conflitto e la vicinanza alle famiglie, ai bambini, a tutte le persone che, in questo duro momento, vivono l’assedio e il dolore della guerra. La nostra Comunità che durante il secondo conflitto bellico ha già conosciuto da vicino la distruzione della guerra si stringe forte alla comunità ucraina e a coloro di ogni nazionalità che quotidianamente in ogni parte del mondo, lavorano per un futuro di pace, rispetto e dialogo. #NOallaGUERRA».

Sull’altare della chiesa di San Martino in Pensilis, al posto dei candelieri tradizionali, posizionati dal parroco don Nicola Mattia, due colombe con rami di ulivo al posto delle ali. A Petacciato messaggio dell’amministrazione: «Petacciato ripudia la guerra! In queste giornate così drammatiche e tristi, il nostro Municipio si tinge dei colori della bandiera dell'Ucraina, profanata nella sua libertà e sovranità, per mandare un messaggio di vicinanza al popolo ucraino e di condanna assoluta di qualunque guerra. L'augurio di tutti noi petacciatesi è che cessi questa follia e che presto il nostro Municipio possa tingersi dei colori della pace».

