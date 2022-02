L’attacco della Russia all’Ucraina riscrive gli assetti geopolitici del pianeta

Quella a cui stiamo assistendo è una prova di forza tra due ideologie che, volenti o nolenti, sta riscrivendo, ancora una volta, gli assetti geopolitici del mondo. Possiamo leggere l’invasione dell’Ucraina come un pretesto, molto doloroso e cruento, volto a realizzare un progetto molto ben più vasto partorito dalle menti degli oligarchi russi.

Le due ideologie che si fronteggiano sono quella democratico – umanista, promotrice di valori incentrati sull’individuo e sui diritti riconosciuti e garantiti dallo Stato ad ogni cittadino, e dall’altra quella totalitaria – statalista, che vede nello Stato l’unico detentore del potere, escludendo qualsiasi partecipazione politica da parte del popolo. Il progetto del Cremlino sembra un tentativo di portare a termine quanto l’Urss aveva iniziato all’indomani della fine della 2a guerra mondiale: imporre la propria idea di stato e di governo al mondo. Gli indizi che spingono a ritenere estremamente plausibile questa ipotesi sono spalmati nel tempo e riguardano la politica interna ed estera, non solo della Russia ma anche di tutti quegli Stati che in questo momento di crisi internazionale la appoggiano, sia velatamente sia apertamente, come ad esempio la Cina e il Brasile di Bolsonaro.

Per quanto riguarda la politica interna russa colpisce la notizia, lanciata dalla Cnn il 26 febbraio, secondo cui almeno 2700 cittadini russi sono stati arrestati per aver manifestato contro la guerra in Ucraina, mentre per Tgcom24 a finire in carcere in attesa di giudizio sono oltre 500 manifestanti, soprattutto giovani e simpatizzanti del noto oppositore politico russo Alexei Navalny. Ma non dobbiamo dimenticare i tanti giornalisti sovietici che sono stati uccisi o incarcerati per aver scritto contro il regime – ricordiamo, una per tutti, la giornalista anti-Cremlino e pioniera della libertà di informazione in Russia, Anna Politkovskaia, uccisa a Mosca nel 2006. Non possiamo nemmeno dimenticare gli oppositori al regime di Putin, come il già citato Navalny, che si battono per riformare il Paese e contro la corruzione politica. In politica estera la Russia di Putin ha tentato, riuscendoci, di influenzare la politica americana attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. I quattro anni alla Casa Bianca di Donald Trump sono stati, per il leader russo, un’oasi di pace in cui poter progettare in tutta tranquillità la sua offensiva contro il mondo occidentale, ossia contro l’ideologia democratico – umanista.

La guerra in Ucraina, quindi, ci spaventa tanto perché, a differenza di quanto accaduto durante la Guerra Fredda e fino al 1989 (anno della caduta del muro di Berlino), oggi i dittatori hanno in mano armi che i loro predecessori si potevano solo sognare, tra cui la possibilità di poter diffondere in modo virale fake news pro-regime attraverso i social media (Trump ne è stato un pioniere), stazioni spaziali che possono piombare sulle città nemiche e armi supertecnologiche capaci di annientare intere popolazioni. Le nuove tecnologie, inoltre, possono offrire ai nuovi autocrati mezzi di controllo della popolazione che farebbero invidia alla Stasi (la polizia segreta della Germania dell’Est addetta alla repressione del dissenso attiva dall’8 febbraio del 1950 fino al 31 marzo del 1990).

Il fronte occidentale, dal canto suo, non è così tanto lineare, coeso e compatto da poter far rimbalzare gli attacchi dei Paesi autoritari senza ripercussioni o, ancor peggio, senza cadere sotto i suoi colpi. Certo abbiamo dalla nostra parte una ideologia democratico – umanista che attira anche le simpatie di molti intellettuali che vivono sotto regimi dittatoriali, ma molte delle sue promesse sono tutt’ora disattese. Corruzione, disuguaglianze sociali, disoccupazione, povertà, sono solo alcuni esempi delle contraddizioni che affliggono le società democratiche e che mettono a rischio la loro tenuta.

La cosiddetta deriva autoritaria è sempre dietro l’angolo e nessuno dei Paesi occidentali è esente da questo rischio. Ne abbiamo avuto una prova diretta lo scorso anno con il mancato riconoscimento da parte di Trump dell’esito delle elezioni che lo hanno visto perdente e con il conseguente attacco a Capitol Hill, ma nemmeno a casa nostra ne siamo esenti (pensiamo alle organizzazioni criminali che animano il nostro Paese e ai vari scandali politici che hanno riempito le pagine di cronaca). Due anni di pandemia sono riusciti nel nobile, e quanto mai urgente, intento di unire finalmente l’Europa? Il Recovery Plan for Europe è il primo tentativo concreto in questo senso, una solidarietà tra Stati europei che consolida il progetto di un’Europa unita.

La decisione di Mario Draghi, esposta il 25 febbraio a Montecitorio, di allineare l’Italia con tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea per quanto attiene alle sanzioni contro la Russia, ne è un altro esempio. Certo noi abbiamo molto da perdere, economicamente parlando, visti i nostri ampi rapporti commerciali e finanziari con la Russia e la nostra dipendenza energetica sul gas russo (che supplisce il 40-45% del nostro fabbisogno). Ma come ha detto Draghi dobbiamo accelerare la transizione energetica e digitale del Paese utilizzando le risorse messe a nostra disposizione dall’UE. Una sfida, oggi più che mai, che dobbiamo vincere per poter fronteggiare sia il cambiamento climatico sia le derive autoritarie che vogliono realizzare l’incubo orwelliano.