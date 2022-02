Elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, ci sarà commissione d'indagine a Guglionesi

GUGLIONESI. Passa la proposta di costituzione di una commissione indagine per la realizzazione dell’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, nell’attraversamento del territorio di Guglionesi. Era stata richiesta da due associazioni, come i Discoli del Sinarca, intervenuti ieri con Riccardo Vaccaro, nonché il Comitato "Per la tutela del Territorio", hanno chiesto di istituire una commissione consiliare speciale a norma dell'articolo 12 del vigente Statuto Comunale.

Portata in aula da 4 consiglieri di maggioranza che hanno ritenuto opportuno, in pieno accoglimento delle specifiche richieste avanzate dai Comitati indicati, proporre lo svolgimento di un Consiglio comunale monotematico finalizzato alla costituzione di una Commissione temporanea di Studio, proponendo di istituire un’apposita Commissione temporanea di Studio a norma dell'articolo 14 del vigente regolamento per il Consiglio comunale al fine di individuare, analizzare e studiare le diverse problematiche ambientali, territoriali e sociali relative alla realizzazione dell'Elettrodotto 380 KV doppia tema "Gissi-Larino-Foggia'', nella parte dell'opera che attraverserà il territorio comunale di Guglionesi.

In proposito, Terna, come ribadito nel corso degli incontri svolti nei mesi scorsi, ha confermato la sua disponibilità all’ascolto e al confronto con l’amministrazione comunale di Guglionesi, con i cittadini e con le associazioni del territorio per condividere ogni informazione utile a comprendere le caratteristiche dell’opera nonché le fasi e i tempi del procedimento amministrativo avviato, nell’ambito del quale sono stati previsti una serie di approfondimenti sotto la guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise.

Una seduta di Consiglio comunale burrascosa, a tratti provocatoria, dai toni acerrimi, quella che si è svolta venerdì scorso, dalle 15.30, nella sala consiliare del Comune di Guglionesi. Sin dal principio il dibattito si è acceso, poiché la presidente del Consiglio, Barbara Morena, ha “denunciato” nuovamente la mancanza di trasparenza nei suoi confronti. «Non è la prima volta che degli atti importanti non mi vengono notificati», ha dichiarato la Morena. Per poi proseguire con l’interrogativo sul perché la convocazione datata 12 gennaio scorso non si fosse svolta regolarmente. A questo punto, il sindaco, Mario Bellotti, prendendo la parola ha tuonato contro la Morena, invitandola alle dimissioni. Un battibecco che è durato 10 minuti, nel quale i 2 si sono rinfacciati persino le elezioni, «Io sono stato votato dal popolo e lei?», ha ribadito il primo cittadino. Animi surriscaldati che nessuno è riuscito a smorzare e che sono stati al centro di tutta la durata dell’assise consiliare. Solo alla fine della seduta, il sindaco ha chiesto scusa ai presenti e soprattutto alla Morena dei toni usati. E se da un lato i toni non si sono placati, dall’altro i consiglieri dell’opposizione, Giuseppe D’Urbano e Antonio Tomei, hanno fatto notare che, «è solo grazie a noi che il consiglio oggi si svolge, perché voi non avete la maggioranza! Per il nostro senso di rispetto verso chi ci ha votato noi continuiamo a stare qui!» Gli assenti, infatti, ci sono stati e sono Gianfranco Del Peschio, Elisa D’Astolto e Giuliana Senese per la minoranza e Michele D’Anselmo e Corrado Del Torto per la maggioranza.

Secondo il consigliere di maggioranza, Paolo De Socio, la colpa è da attribuire sia ai 3 consigli in una settimana e sia all’orario, perché «una questione così importante doveva essere trattata pubblicamente non in orario di lavoro», lasciando intendere che la colpa fosse di chi indice le sedute di consiglio. Da qui, lo scontro si è riacceso nuovamente con termini forti e la minaccia di De Socio di farsi cacciare dall’aula. Dopo tutti questi battibecchi e queste tensioni, si è snocciolato ben bene il punto all’ordine del giorno, ossia la necessità di istituire un gruppo consiliare per la valutazione della realizzazione del gasdotto Gissi-Larino-Foggia. Opera che passerebbe sul territorio di Guglionesi. Il gruppo sarebbe composto da esperti di settore che da sempre si dicono contrari alla realizzazione del gasdotto. Ma la proposta così come intesa non risulta valida e in corso di consiglio si è voluto apportare una modifica, ossia di istituire una commissione che abbia una scadenza. E per questo motivo i capigruppo della minoranza, nella loro dichiarazione di voto, hanno annunciato il loro voto sfavorevole spiegando che, «si va a compiere un mero atto di indirizzo e, andrà a rimettere agli uffici le valutazioni circa il quantum del pagamento. Con questo vi dico che siamo alle solite- ha ribadito D’Urbano- è un’incompetenza tale non più giustificabile. Continuate a produrre atti illegittimi. Le scelte sarebbero state altre ma a questo punto il nostro voto sarà sfavorevole e dichiariamo anche di non voler far parte di questa commissione».