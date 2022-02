Raccolta fondi per l’Ucraina, Portocannone al fianco di Croce Rossa Italiana

PORTOCANNONE. La Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi straordinaria in favore della popolazione ucraina che, in questi giorni, si trova in grave emergenza. Il comune di Portocannone si è schierato al fianco dell’iniziativa, sostenendo la Cri. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura Valentina Flocco.

«Lontano dal fronte di guerra, al riparo delle nostre case, possiamo fare poco se non rinsaldare il nostro sentimento europeista ed insorgere, coralmente e senza esitazioni, contro ogni forma di oppressione all’aspirazione di libertà, democrazia e pace di tutti i Popoli in lotta per la propria autodeterminazione. A nome mio e come Amministratore di una Comunità che, nelle occasioni più difficili della Storia contemporanea (ed anche prima…) si è sempre contraddistinta per sensibilità, pluralismo ed accoglienza, corre l’obbligo di segnalare e incoraggiare l’adesione all’iniziativa di Croce Rossa Italiana a sostegno della popolazione Ucraina. Non possiamo rimanere inerti, un piccolo gesto, insieme, può fare tanto. Iniziamo bene».