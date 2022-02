Sette anni fa la morte dei gemelli Padulo: la messa per Giovanni e Antonello

LARINO. Sono trascorsi 2555 giorni, 61320 ore da quel giorni, nel 2015, in cui la giovanissima vita dei gemelli Padulo venne spezzata in maniera netta: 7 anni fa Giovanni e Antonello ci hanno lasciati appena sedicenni. Una mancanza tutt’oggi inspiegabile, a cui è difficile abituarsi.

Quei gemelli, così diversi fisicamente ma così simili tra loro negli occhi e nei tratti, non ci sono più: la loro voce, le loro risate e il loro profumo sono bloccati in quegli ultimi istanti di vita, nascosti gelosamente nei ricordi di chi li ha conosciuti e gli ha voluto bene e, tutt’ora, gliene vuole.

Un tempo lungo, che poi se lo conti non sembra nemmeno così tanto, in cui i ricordi e la tristezza prendono il sopravvento, iniziano a sfocarsi lentamente nel dolore, lasciando i cuori spezzati e migliaia di domande senza risposta.

Questa sera, lunedì 28 febbraio, Larino li ricorderà con una messa alle ore 18 in Cattedrale: «Nulla è nulla. In realtà incomprensibile, perché presuppone avere certezze e questo è in contrasto con la nostra natura – si legge sul manifesto – Quella secondo cui qualcuno non verrà più, né dirà altro, né muoverà mai un altro passo, né ci guarderà, né distoglierà lo sguardo. Non so come resistiamo, né come ci riprendiamo, non so come dimentichiamo a tratti, quando il tempo ormai è passato e ci ha allontanati da loro, che sono rimasti fermi».

