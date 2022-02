«Com'è difficile pagare la somma per la lampada votiva»

TERMOLI. Può diventare un cruccio anche dover pagare un importo come quello della lampada votiva, che garantisce luce perenne a tombe e lapidi nel cimitero di Termoli.

A lagnarsi delle difficoltà sono stati alcuni utenti, che hanno evidenziato come si impiegano anche più mattine per adempiere.

«Il comune di Termoli sta inviando gli avvisi di pagamento della lampada votiva cimiteriale da effettuare presso l’istituto di credito convenzionato, ma sono due volte che mi reco già presso la banca che effettua i pagamenti per la tesoreria comunale e il problema è che non fa effettuare pagamenti a più di 4 persone al giorno e fino alle 9:30 anche recandomi presto in banca c'è la possibilità che non riesca a farlo, perché se arriva un cliente allo sportello ha la precedenza e ti passa avanti, io mi chiedo ma che tipo di servizio è questo, in più il comune dà 15 giorni per il pagamento, mi sembra assurdo, non vogliamo certo non pagare ma non è possibile recarci ogni giorno in banca e sperare di essere tra i primi 4 e di rientrare nell'orario».