I motopescherecci Nancy, Nonno Rocco e Maria Domenica cercano marittimi

TERMOLI. Tre chiamate di imbarco per marittimi interessati sono state rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Termoli. Tutti i dettagli:

Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 09:30 del giorno 03/03/2022 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo italiano/comunitario da imbarcare come ”bassa forza” a bordo del M/p denominato “Nancy” iscritto al n.TM 246 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio di Termoli, abilitato alla pesca costiera ravvicinata,

facente porto base/logistico nel porto di Termoli.

Il marittimo/i interessato/i dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 03/03/2022 muniti di libretto di navigazione, tesserino di iscrizione nel registro pescatori, certificati medici di idoneità all’imbarco (visita preventiva e biennale se di prima categoria). Significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.

Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 09:30 del giorno 02/03/2022 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo italiano/comunitario da imbarcare come ”bassa forza” a bordo del M/p denominato “Nonno Rocco” iscritto al n.TM 289 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio di Termoli, abilitato alla pesca costiera ravvicinata, facente porto base/logistico nel porto di Termoli. Il marittimo/i interessato/i dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 02/03/2022 muniti di libretto di navigazione, tesserino di iscrizione nel registro pescatori, certificati medici di idoneità all’imbarco (visita preventiva e biennale se di prima categoria). Significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.

Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 09:30 del giorno 04/03/2022 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo italiano/comunitario da imbarcare come ”bassa forza” a bordo del M/p denominato “Maria Domenica” iscritto al n.TM 286 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio di Termoli, abilitato alla pesca costiera ravvicinata, facente porto base/logistico nel porto di Termoli. Il marittimo/i interessato/i dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 04/03/2022 muniti di libretto di navigazione, tesserino di iscrizione nel registro pescatori, certificati medici di idoneità all’imbarco (visita preventiva e biennale se di prima categoria). Significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.